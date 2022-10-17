Большая уборка проходит в Пхукет-Тауне

К вечеру 16 октября вода в основном ушла с улиц Пхукет-Тауна, позволив жителям острова приступить к уборке. Местные власти оказывают помощь горожанам в наведении порядка, присоединились к работе и вооруженные силы.

Иккапоп Тхонгтуб

Уборку в Пхукет-Тауне взял под контроль губернатор Наронг Вунсиеу. В неплановом субботнике участвуют сами жители, муниципальные работники, военные третьего регионального командования ВМФ, волонтеры. Вместе они убирают с улиц мусор и грязь, отмывают тротуары и стены зданий, вывозят из домов промокшие поврежденные водой вещи.

Губернатор заявил, что участники субботника стремятся обеспечить беспрепятственную работу транспорта и вернуть к жизни туристические достопримечательности для удобства туристов, тогда как сами радуются прекращению наводнения.

Глава провинции отметил, что власти на местах также заняты оценкой ущерба от наводнений. Пока что никаких даже приблизительных цифр не называлось. При этом в Пхукет-Тауне были затоплены не только жилые дома, но и магазины, где пострадал товар.

Губернатор Вунсиеу пояснил, что в некоторых отдельных точках Пхукет-Тауна и Рассады вода пока не ушла, и рттуда ее сейчас откачивают насосами.

Вице-адмирал Апхакорн Юконгкэу, возглавляющий третье региональное командование ВМФ, добавил, что его подчиненные также участвуют в ликвидации последствий наводнений и оказывают помощь жителям Пхукета. В частности, военные моряки привезли насосы в районы, где нужно была обеспечить откачку воды, а также помогали в эвакуации лиц, которые не могли самостоятельно покинуть дома (к примеру, лежачих пациентов), участвовали в раздаче еды и питьевой воды нуждающимся.

Вице-адмирал Юконгкэу отметил, что подобного наводнения жители Пхукет-Тауна, возможно, не видели 50 лет. Президент объединения туристических предприятий Старого города Сомойт Патхан говорил накануне о худшем за 30 лет затоплении. Впрочем, никаких цифр официальные лица по не опубликовали, поэтому невозможно сказать, действительно ли вчерашнее затопление Старого города было хуже, чем сентябрьское наводнение 2017 года, которое тогда тоже называли худшим за всю историю наблюдений.