Больница Vachira Hospital проведет учебную эвакуацию

Как рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» директор больницы Лерсак Линантхикун, участие в учениях примут более 150 человек, включая персонал экстренных служб, полицейских и сотрудников самой Vachira Hospital.
Пр словам господина Линантхикун, в ходе учений будет отрабатываться эвакуация при ночном пожаре. Именно поэтому мероприятие будет проводиться в темное время суток. Также программа учений предполагает запуск сирен оповещения о пожаре, выключение основного освещения и включение аварийного.
«Мы приносим извинения за возможные неудобства. Пожалуйста, не паникуйте, если услышите сирены и увидите подъезжающие к больнице пожарные автомобили», – заявил господин Линантхикун.
Также директор больницы предупредил, что учения могут привести к затруднению движения транспорта по улице Yaowarat Rd., на которой расположена больница. Впрочем, перекрывать улицу не планируется.