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Больница Vachira Hospital проведет учебную эвакуацию

Руководство Vachira Hospital предупредило жителей Пхукета о том, что сегодняшним вечером, с 19:00 до 21:00, в больнице будет проходить учебная эвакуация.

Таньялак Сакут

9 Августа 2019, 03:49 PM
Фото: Vachira Hospital Phuket

Фото: Vachira Hospital Phuket

Как рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» директор больницы Лерсак Линантхикун, участие в учениях примут более 150 человек, включая персонал экстренных служб, полицейских и сотрудников самой Vachira Hospital.

Пр словам господина Линантхикун, в ходе учений будет отрабатываться эвакуация при ночном пожаре. Именно поэтому мероприятие будет проводиться в темное время суток. Также программа учений предполагает запуск сирен оповещения о пожаре, выключение основного освещения и включение аварийного.

«Мы приносим извинения за возможные неудобства. Пожалуйста, не паникуйте, если услышите сирены и увидите подъезжающие к больнице пожарные автомобили», – заявил господин Линантхикун.

Также директор больницы предупредил, что учения могут привести к затруднению движения транспорта по улице Yaowarat Rd., на которой расположена больница. Впрочем, перекрывать улицу не планируется.

 

 

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