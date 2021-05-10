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Больница Chalong Hospital готова возобновить работу

Больница в Чалонге, временно закрытая после обнаружения коронавируса у одной из пациенток, готова к возобновлению работы с 11 мая. Соответствующее объявление было размешено на странице Phuket Anti-COVID19, где официальные лица публикуют связанные с пандемией новости.

Новости Пхукета

10 Мая 2021, 05:58 PM
Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

Санитарная обработка в Chalong Hospital. Фото: Муниципалитет Чалонга

«В настоящий момент больница Chalong Hospital готова к возобновлению работы. Весь относившийся к группе высокого риска персонал закончил карантин и сдал отрицательные анализы на вирус», – говорится в сообщении.

«Чтобы укрепить уверенность среди посетителей больницы, муниципалитет Чалонга уже провел санитарную обработку всех помещений и территорий больницы», – указали официальные лица.

Больница Chalong Hospital приостановила работу 3 мая. Комментируя ситуацию, директор медицинского учреждения Сучарт Ничаванна рассказал, что отнесенные к группе высокого риска 45 сотрудников были отправлены на карантин в отель The Royal Paradise and Spa Hospital в Патонге, являющийся одним из центров «локального карантина» (Local Quarantine). На Пхукете.

14 сотрудников из группы низкого риса были отправлены на домашнюю самоизоляцию. Четыре пациента, проходившие лечение в тот день, когда больницу посещала женщина с коронавирусом, были переведены в Dibuk Hospital вместе с находившимися с ними родственниками.

 

 

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