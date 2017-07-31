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Более 7000 человек приняли участие в забеге в честь дня рождения Рамы X

Мероприятия в ознаменование 65-летия Его Величества Рамы X состоялись на Пхукете 28 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Июля 2017 11:29:51

Его Королевское Величество Маха Вачиралонгкорн Бодинтратхепайаварангкун родился 28 июля 1952 года, и после его провозглашения Королем 28 июля стало государственным праздником. Но поскольку сейчас Таиланда по-прежнему находится в трауре по Раме IX, программа мероприятий была скорректирована соответствующим образом.

В 6:00 утра более 7 тыс. жителей острова собрались на мосту Thepsrisin Bridge в Сапан-Хине. Губернатор Норрапхат Плодтхонг открыл церемонию, после чего все ее участники исполнили национальный гимн.

Затем собравшиеся получили черные рубашки-поло, которые прислало в каждую провинцию Бюро Королевского двора, после чего приняли участие забеге и прогулке.

После окончания спортивной части собравшиеся были приглашены принять участие в мероприятиях на благо общества, таких как субботник в Сапан-Хине. При этом серия субботников прошла и в дни, предшествовавшие 28 июля.

 

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