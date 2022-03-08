Более 7 тыс. россиян и украинцев ждут возможности покинуть Таиланд

На фоне нарушений в международном ависообщении более 7 тыс. туристов из России и Украины не могут покинуть Таиланд в запланированные в начале поездки сроки. Власти страны намерены оказать им необходимую помощь (в частности, бесплатно продлить разрешения на пребывание в королевстве).

Новости Пхукета

8 Марта 2022, 05:55 PM

Пассажиры из России в аэропорту Пхукета. Фото: Архив The Phuket News / AoT

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн заявил, что Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) обратился в профильные ведомства и органы власти с просьбой изучить влияние российско-украинского кризиса на ситуацию с авиаперевозками из Таиланда и предложить кабинету министров меры помощи туристам, которые не могут покинуть страну.

Господин Супасорн заявил, что сейчас в Королевстве находятся примерно 7 тыс. российских и украинских туристова – преимущественно на Пхукете, на Самуи, в Паттайе и в Краби, пишет Bangkok Post.

В качестве краткосрочного решения туристы могут обратиться в Иммиграционное бюро и бесплатно продлить разрешение на пребывание в стране по причине отсутствия возможностей покинуть Королевство, добавил господин Супасорн.

Глава ТАТ также указал, что правительство планирует организовать специальные центры размещения туристов, которые финансово не могут себе позволить проживание в стране. Возможные места организации таких

центров – Пхукет и Паттайя. Прямо сейчас власти проводят оценку ситуации путем анкетирования туристов.

Карты и страховки

Осведомлены тайские власти и о проблемах, с которыми столкнулись россияне в связи с решением Visa и MasterCard о прекращении обслуживания карт российских банков. Господин Ютхасак заявил, что операторы туристического бизнеса начали работу с китайской платежной системой UnionPay, которая может стать альтернативой двум упомянутым выше. Пока что UnionPay в России распространена слабо, но на фоне ухода Visa и MasterCard некоторые российские банки уже заявили о планах выпуска соответствующих карт. О начале поддержки карт «Мир» (они уже поддерживаются во Вьетнаме) тайская сторона пока ничего не говорила.

Также, по словам господина Супасорна, туристические ассоциации Таиланда предложили властям страны рассмотреть возможность экстренного использования криптовалют для осуществления платежей в сложившейся сейчас кризисной ситуации и в аналогичных случаях в будущем.

Господин Супасорн отметил и еще один вызывающий беспокойство момент – оказание медицинских услуг туристам во время пребывания в Таиланде. По его словам, негосударственные больницы очень неохотно идут на этом по причине наложенных на Россию санкций и проблем с осуществлением платежей. Тайскому правительству нужно найти какое-либо решение и по этому вопросу.

Пхукет в центре

Глава ТАТ отметил, что правительство России может организовать вывозные рейсы для россиян, желающих покинуть Таиланд, но не имеющих такой возможности. Само Королевство принудительно высылать никого не будет.

Впрочем, российская сторона пока не анонсировала специальных рейсов, аналогичных тем, что были в разгар первых волн пандемии коронавируса. На странице генерального консульства России на Пхукете опубликован список из трех рекомендаций (цитата):

• «Организованных туристов, находящихся в Таиланде, мы просим держать связь с представителями туроператоров, чтобы оперативно узнавать обо всех изменениях и рейсах, который организуют туроператоры для своих туристов.

• Самостоятельным туристам нужно обратиться в авиакомпанию. Авиакомпания либо вернет денежные средства, либо предложит вариант стыковочного возвратного маршрута.

• В Россию из Таиланда в настоящее время продолжают летать рейсы через третьи страны. Из Бангкока: Qatar Airways, Turkish Airlines. Из Пхукета: Air Astana, Qatar Airways, Turkish Airlines».

Президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Бхуммикитти Рактэнгам отметил, что отмена рейсов авиакомпаний S7 и «Аэрофлот» нанесла серьезный удар по рынку, поскольку на прямые рейсы этих перевозчиков приходилось 70% прибытий на Пхукет.

По словам господина Рактэнгама, сейчас на острове находятся около 3,5-4 тыс. туристов из России и 300-400 туристов из Украины. При этом в Россию можно вылететь рейсами не российских авиакомпаний, тогда как полеты в Украину прекращены полностью.

Российский рынок оставался главным для тайских провинций на побережье Андаманского моря вплоть до самого последнего момента. Россияне являлись лидерами по прибытия даже в марте (1-6 числа – около 3,5 посещений). Средняя продолжительность срока пребывания составляла около 10 дней на поездку.

В следующие две недели туроператорам, тайским властям и посольству России нужно будет совместно предложить решения по помощи лицам, вынужденным оставаться в Таиланде сверх запланированного срока.

В частности, речь идет об уже упомянутом центре размещения туристов из России и Украины.

Господин Рактэнгам подчеркнул, что до кризиса примерно 30% прибытий из России приходилось на рейсы через Ближний Восток. Однако и по ним в последнее время был нанесен удар. Свою роль сыграли и санкции, и рост нефтяных котировок и падение курса рубля.