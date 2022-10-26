Более 360 единиц оружия изъято у населения южного Таиланда

Штаб полиции по восьмому региону провел 25 октября пресс-конференцию, в ходе которой журналистам были показаны несколько сотен единиц огнестрельного оружия, изъятых у жителей южного Таиланда в рамках последней антикриминальной кампании. Это уже не первая подобная акция, в ходе которой полиция отчитывается о проделанной работе и одновременно демонстрирует, сколько нелегального оружия на самом деле находится у населения.

Новости Пхукета

Презентация изъятого оружия в штабе полиции по восьмому региону. Еще совсем недавно все эти образцы нелегально находились на руках у населения. Фото: Region 8 Police

Презентация изъятого оружия в штабе полиции по восьмому региону. Еще совсем недавно все эти образцы нелегально находились на руках у населения. Фото: Region 8 Police

Презентация изъятого оружия в штабе полиции по восьмому региону. Еще совсем недавно все эти образцы нелегально находились на руках у населения. Фото: Region 8 Police

Презентация изъятого оружия в штабе полиции по восьмому региону. Еще совсем недавно все эти образцы нелегально находились на руках у населения. Фото: Region 8 Police

Презентация изъятого арсенала прошла в штаб-квартире полиции по восьмому региону, находящейся в Май-Кхао. Всего в восьмой регион входят семь провинций: Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Ранонг, Сураттхани, Чумпхон и Накхон-Сри-Тхаммарат. Таким образом в зону ответственности не попадают самые беспокойные провинции «крайнего юга», где продолжают деятельность вооруженные мусульманские сепаратисты. Речь идет только о провинциях, которые считаются как минимум спокойными, а некоторые являются международно признанными курортами.

На пресс-конференции 25 октября было объявлено об изъятии 363 единиц огнестрельного оружия. Перед журналистами были выложены пистолеты, револьверы, дробовики, винтовки, автоматы и даже подствольный гранатомет М203, присоединенный к штурмовой винтовке SCAR. Впрочем, фотографии не позволяют с уверенностью сказать, все ли представленные образцы были боевыми и нет было ли среди них пневматики и реплик, неотличимых внешне от боевого огнестрела.

«Сейчас часто происходят преступления с использование огнестрельного оружия, ведущие к потере жизней и имущества людей, а среди населения все больше растет страх за свою безопасность, что негативно влияет на общество и мир среди людей», – заявил генерал-лейтенант Сурапонг Тханомджит, презентуя журналистам 363 единицы нелегального оружия, которые еще недавно хранились у жителей южного Таиланда.

Глава полиции по восьмому региону генерал Тханомджит отметил, что распоряжение об усилении борьбы с нелегальным оборотом оружия и боеприпасов поступило от нового начальника правоохранительных органов всей с страны генерала Дамронгсака Киттипрапхата и премьер-министра Праюта Чан-Очи.

«В связи с этим все подразделения были мобилизованы на искоренение преступности в 30-дневный период между 10 октября и 8 ноября, нацелившись на нарушения, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов, включая нелегальную продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и припасов онлайн и в социальных сетях», – заявил шеф полиции по восьмому региону.

Генерал Тханомджит отметил, что серию рейдов провела и полиция Пхукета, но подробностей именно пхукетской части кампании не раскрыл. Также офицер ничего не сказал о возможной связи операции с массовым убийством людей в провинции Нонг-Буа-Лампху (в ходе которого, впрочем, убийца использовал пистолет Sig Sauer, который законно купил в бытность сотрудником полиции и законно же сохранил после увольнения из органов).

Говоря об изъятом оружии в количестве 363 единиц, генерал Тханомджит описал 260 образцов как «обычное огнестрельного оружие», а еще три – как «военное». Количество изъятых боеприпасов составило 1702 единицы.

Генерал Тханомджит поблагодарил всех сотрудников, принявших участие в операции по разоружению населения. Также он попросил рядовых граждан сообщать в полицию об имеющихся у них подозрениях на нелегальное владение огнестрельным оружием.

«Это помогает сдерживать правонарушения. В прошлом мы получали очень полезную информацию, которая приводила к арестам», – сказал глава полиции по восьмому региону.