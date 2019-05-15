Более 200 заключенных получили свободу на Пхукете в честь Коронации Рамы Х

Королевское помилование, объявленное в честь Коронации Рамы Х, позволило 216 заключенным досрочно выйти из тюрьмы Пхукета. В ближайшие четыре месяца это число должно увеличиться, поскольку официальные лица продолжают рассмотрение кандидатур на досрочное освобождение.

Варанья Промпинпарат

15 Мая 2019, 06:24 PM

Фото: Waranya Prompinpiras

В среду, 15 мая, пхукетскую тюрьму досрочно покинули 177 мужчин и 39 женщин, рассказал «Новостям Пхукета» начальник исправительного заведения Сунторн Детракса. Все досрочно освобожденные отбывали сроки впервые, при этом к заключению они были приговорены по статьям, не относящимся к числу тяжких. Убийц или наркоторговцев среди помилованных не было.

Из 216 освобожденных лишь один оказался иностранцем. Как пояснил господин Детракса, это гражданин Турции, который был приговорен к тюремному сроку за серьезное нарушение визового режима и провел за решеткой «многие месяцы». После помилования мужчину ждет депортация на родину.

По словам господина Детраксы, в пхукетской тюрьме продолжают отбывать наказание 2331 человека, включая 227 иностранцев (214 мужчин и 13 женщин). Абсолютное большинство среди иностранцев составляют граждане Мьянмы (181 человек), впрочем в тюрьме также находятся пять россиян и четыре британца.

Большинство иностранцев отбывают тюремные сроки за нарушение визового законодательства, кражи и незаконный оборот наркотиков.

Ранее газета Bangkok Post писала, что на досрочное освобождение или смягчение наказания (сокращение срока) могут рассчитывать заключенные, которым осталось отбывать менее года, а также те, кто демонстрирует исправление общественной службой. Указ о Королевском помиловании распространяется и на нарушителей закона, находящихся на пробации. Кроме того, помилование могут получить заключенные с инвалидностью или серьезными заболеваниями.

Вице-губернатор Пхукета Супот Ротрыанг На-Нонгкхай обратился к освободившимся 15 мая заключенным с речью, в которой поздравил их с обретением свободы и выразил надежду на то, что все они оценят милость Короля, даровавшего им возможность начать новую жизнь.

В беседе с The Phuket News начальник тюрьмы Сунторн Детракса также коснулся вопроса о разгрузке комплекса. По его словам, ранее в этом году около 500 заключенных были переведены в исправительные учреждения других провинций. Кроме того, в Банг-Джо уже на 70% готов новый тюремный комплекс, рассчитанный на 4 тыс. человек. Строительство может быть завершено уже в этом году.

















