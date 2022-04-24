Более 120 предпринимателей открыли лотки на ярмарке в Сапан-Хине

В выходные 23-24 апреля в Сапан-Хине прошел второй раунд ярмарки Roi Rim Lay. Первые фестивальные выходные 26-27 марта были признаны успешными, и во вторые на ярмарочной площадке собралось не меньше торговцев.

Новости Пхукета

Ярмарку 23-24 апрел открыли вице-губернатор Пичет Панапонг и мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат. В ходе выступления заместитель главы провинции подчеркнул, что Roi Rim Lay – это не только возможность для жителей острова хорошо провести время, но и шанс заработать на жизнь фермерам, рыбакам, хозяевам уличных кафе.

В этот раз на ярмарке в Пхукет-Тауне собрались более 120 предпринимателей. На берегу моря работали 23 киоска с местной едой, 25 выездных кафе с блюдами из даров моря, более 70 торговых точек с разной продукцией. Также на ярмарку приехало около десяти фудтраков. Фестиваль сопровождался культурно-развлекательной программой.