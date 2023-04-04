Более 1,5 тыс. иностранцев арестованы за нелегальную работу в Таиланде

Министерство труда Таиланда и правоохранительные органы арестовали и привлекли к ответственности 1550 иностранцев, занимавшихся нелегальной трудовой деятельностью в стране. В том числе, 883 человека были арестованы за работу по профессиям, зарезервированным для граждан Таиланда. Статистика относится к периоду с 1 октября 2022 года по 12 марта 2023 года, то есть охватывает и пик туристического сезона.

Новости Пхукета

О результатах кампании по борьбе с иностранцами, нелегально работающими в Таиланде, говорится в статье Bangkok Post, опубликованной еще 29 марта. Материал остался незамеченным, поскольку находится в разделе спонсорских статей – текст и фотографии на правах инфомационного партнерства или рекламы разместило само Министерство труда.

В статье говорится, что особое внимание было уделено иностранцам, занимающимся торговлей в туристических и коммерческих локациях, что наносит ущерб заработкам тайских предпринимателей, ведущих там деятельность. В связи с этим Минтруда с начало фискального года (1 октября) проводит рейды в соответствующих локациях, организуемые «случайным» образом и без предварительного уведомления. Проверки проводятся по всей стране, но в тексте статьи больше всего говорится о Бангкоке. Иллюстрирующие заметку фотографии также сделаны в столице.

За пять с половиной месяца Минтруда в лице Департамента трудоустройства проверило 19 тыс. компаний, использующих труд иностранных работников, а также 241 тыс. непосредственно самих иностранцев. Большинство составляли граждане трех стран, с которыми у Таиланде заключены отдельные соглашения о трудовой миграции – Мьянмы, Камбоджи и Лаоса. На граждан этих государств пришлось 230 тыс. проверок из 241 тыс.

Всего было выявлено 1550 случаев нарушения трудового законодательства. Тройку лидеров составляют все те же страны – Мьянма (846 арестов), Лаос (269 арестов) и Камбоджа (245 арестов).

Количество выявленных случаев работы на зарезервированных для тайцев позициях – 833 случая. К ответственности были привлечены 392 гражданина Мьямны, 195 граждан Камбоджи, 139 граждан Лаоса. Также в первую пятерку входят граждане Индии (68 человек) и Вьетнама (55 человек). Про россиян и китайцев в статье не говорится. Самые частые нарушения – работа продавцов, парикмахером, водителем и массажистов в указанном порядке.

Глава Департамента трудоустройства Пхайрот Чотикасатиен пообещал, что его ведомство продолжит борьбу с нелегально работающими в Таиланде иностранцам. В списке зон повышенного внимания он назвал Бангкок, Пхукет, Самуи, Паттайю и Чианг-Май. Особое внимание будет уделяться выявлению случаев работы иностранцев на зарезервированных для тайцев профессиях, в число которых входит и работа туристическим гидом.

«Работающие в Таиланде мигранты должны соблюдать наши законы, как их соблюдают работающие за рубежом тайские граждане, которые обязаны уважать законодательство принявших их стран. Трудовой мигрант должен иметь при себе удостоверяющий личность документ и ворк-пермит. Также они обязаны работать в сферах, где это разрешено распоряжениями Министерства труда о работе иностранцев. В частности, имеется список из 40 профессий, запрещенных для иностранцев», – заявил господин Чотикасатиен.

Нарушители будут привлекаться к ответственности по Экстренному декрету о регулировании труда иностранцев от 2017 года и дополнениям к нему «без каких-либо исключений», подчеркнул глава Департамента трудоустройства. Видимо, в одно из таких дополнений прописаны и относительно гуманные штрафы за нарушения правил работы иностранцев как для самих работников, так и для их нанимателей. Во всяком случае, господин Чотикасатиен озвучил наказания менее мягкие, чем прописаны в копии декрета, которую можно найти на сайте его ведомства.

«Для иностранца за работу без ворк-пермита или работу за пределами прописанных в ворк-пермите лимитов предусмотрены штрафы в размере 5-50 тыс. бат и депортация в страну происхождения. Кроме того, нарушителю будет запрещено обращаться за разрешением на работу в Таиланде в течение двух лет с даты наказания. Для работодателей, которые принимают на работу иностранцев без ворк-пермитов или разрешающих иностранцам работать за пределами прописанных в ворк-пермите прав, предусмотрены штрафы в размере 10-100 тыс. бат за каждого работника. Повторное нарушение карается тюремным сроком до одного года или штрафами в размере 50-200 тыс. бат за сотрудника, а также запретом нанимать иностранцев на работу в течение трех лет», – заявил господин Чотикасатиен.

Непосредственно в 2017 году тот же Департамент трудоустройства обещал иностранцам за нелегальную работу по зарезервированным специальностям штрафы в размере 2-100 тыс. бат и/или тюремное заключение на срок до 5 лет, а работодателям грозил штрафами в 400-800 бат.

Отметим, что статья с цитатами господина Чотикасатиена была опубликована в тот же день, когда стало известно о том, что глава правительства Таиланда генерал Прают Чан-Оча отдал профильным ведомствам приказ усилить меры по борьбе с нелегально работающими в стране иностранцами. При этом само Министерство труда ведет соответствующую кампанию уже несколько месяцев.