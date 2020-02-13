Более 1,2 тыс. туристических автобусов простаивают на Пхукете из-за коронавируса

Свыше 1,2 тыс. туристических автобусов простаивают в настоящий момент на Пхукете в связи с падением турпотока из Китая на фоне вспышки коронавируса. Соответствующее заявление сделали представители транспортной отрасли на встрече с официальным лицами в пхукетском офисе Министерства туризма и спорта 12 февраля.

Кхунанья Ванчавет

13 Февраля 2020, 11:41 AM

Более 1,2 тыс. туристических автобусов простаивают на Пхукете из-за падения турпотока из Китая. Фото: Phuket PR Department

«После того, как китайское правительство ввело запрет на выезд из страны организованных туристических групп из-за коронавируса, многие здешние водители остались без работы. По этой причине мы организовали эту встречу, чтобы услышать об их проблемах», – заявил президент Ассоциации операторов автобусов Пхукета Анан Дипрасертхере.

В беседе с The Phuket News представитель ассоциации Сатапон Ракмит добавил, что операторам туристических автобусов нужна срочная поддержка со стороны властей. У представителей отрасли уже начинаются проблемы с выплатами по кредитам и обслуживанием автобусов. Также наблюдаются трудности с получением оплаты от китайских туристических агентств.

«Также операторам грозят проблемы с ежегодным продлением лицензий на коммерческий транспорт и страховкой. Еще одна значительная статья расходов – обязательно оснащение техники системами GSP, как того требует закон. Установка обходится в 10 тыс. бат, а обслуживание – примерно в 3,5 тыс. бат в год», – добавил господин Ракмит.

По словам представителя ассоциации, кризисная ситуация может растянуться на пять-шесть месяцев, в течение которых у операторов не будет доходов.

«По этой причине нам нужно, чтобы правительство нашли способ помочь», – отметил он.

Глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта Баньят Кантха заверил, что губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана уже в курсе ситуации.

«Губернатор Пхукета уже знает об этом. Мы собрали информацию от операторов и передадим ее главе провинции, чтобы он нашел способ ускорить общение с банками», – заявил господин Кантха корреспонденту The Phuket News.





