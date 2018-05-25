Благотворительный гольф P-REA 2018 Дата/Время начала: 23 Июня 2018 10:30:00 - 23 Июня 2018 20:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье День гольфа P-REA Charity Golf 2018 для сбора средств на оборудование для больницы Thalang Hospital. Команды из четырех человек - 11 тыс. бат, индивидуальные участники - 2900 бат. В стоимость включен сбор за поле, футболка и бейсболка, ужин, напитки, призы и многое другое. Гольф-кары по предзаказу - 700 бат (не индивидуальныо). Регистрация - 10:30, начало турнира в формате шотган - 12:29. Ужин - 18:30. Приз за попадание в лунку с одного удара - Volvo V60 (1,9 млн бат) от Stockholm Auto. Контакты: prea.news@gmail.com, 086 471 4874, 081 982 9208 (Сэм). КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : P-REA News Адрес : Laguna Golf Phuket телефон : 086 471 4874, 081 982 9208 (Сэм) Веб-сайт : http://www.facebook.com/preaphuket/ Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт