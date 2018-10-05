Бизнес-встреча без галстуков PBS #6 Дата/Время начала: 9 Ноября 2018 17:00:00 - 9 Ноября 2018 20:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Приглашаем на очередную бизнес-встречу в неформальной обстановке. Взнос за участие – скромные 500 бат. В сумму включены первые три напитка, а также легкий шведский стол. Не забудьте взять побольше визиток, поскольку смысл наших встреч заключается именно в знакомствах. Ноябрьская встреча состоится в Кату, заведение будет выбрано ближе к дате мероприятия. Телефон: 086 479 7471. Страница в соцсетях: www.facebook.com/events/172583063661011. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Джейсон Адрес : Кату телефон : 086 479 7471 Веб-сайт : http://www.facebook.com/events/172583063661011/ Добавьте новостную ленту на свой сайт