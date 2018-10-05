Бизнес-встреча без галстуков PBS #6
Дата/Время начала:
9 Ноября 2018 17:00:00
-
9 Ноября 2018 20:00:00
Приглашаем на очередную бизнес-встречу в неформальной обстановке. Взнос за участие – скромные 500 бат. В сумму включены первые три напитка, а также легкий шведский стол. Не забудьте взять побольше визиток, поскольку смысл наших встреч заключается именно в знакомствах. Ноябрьская встреча состоится в Кату, заведение будет выбрано ближе к дате мероприятия. Телефон: 086 479 7471. Страница в соцсетях: www.facebook.com/events/172583063661011.