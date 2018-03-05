The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Бизнес Лайана не выполнил решение Верховного суда

Сегодня, 5 марта, истек крайний срок, в который пляжный бизнес Лайана и Лейпанга должен был в соответствии с вердиктом Верховного суда покинуть незаконно занимаемые 178 рай земли на Лайане и Лейпанге. Впрочем, добровольно оставлять землю предприниматели не стали, а официальные пока не определились, кто из них должен сделать первый шаг и начать принудительную зачистку.

Новости Пхукета

5 Марта 2018 18:02:26

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

«Я готов. Я жду, когда пхукетский офис Департамента исполнения cудебных решений (PLED) проинформирует меня о том, какие шаги следует предпринять», – заявил сегодня утром глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран.

Формально крайним сроком были 16:30 дня. И именно на это указал глава PLED Каттакамон Тунвун в беседе с «Новостям Пхукета» сегодня после обеда.

«Мы должны дождаться 16:30. Официальные лица должны провести инспекцию и удостовериться, что эти люди покинули землю. Если этого не произошло, они должны сообщить в PLED. Наша роль заключается в поддержке властей в исполнении законов», – заявил Каттакамон Тунвун.

Впрочем, Маан Самран полагает иначе. По его словам, начать принудительный снос OrBorTor сможет только по распоряжению PLED.

«Я могу действовать только по команде PLED», – заявил господин Самран.

Глава округа Таланг, в состав которого входит Чернг-Талей, высказал ту же точку зрения.

«Мы не может ничего сделать, пока не получим соответствующего указания от PLED», – заявил глава округа Конгтхо-Адун Чутхонг.

«Я не могу сказать, каким должен быть следующий шаг в этом деле. Завтра рано утром у нас будет встреча с губернатором Пхукета. Этот вопрос может быть поднят на ней», – добавил он.

Напомним, пляжный бизнес Лайана и Лейпанга – преимущественно обслуживающие туристов рестораны – получил распоряжение Департамента специальных расследований (DSI) о необходимости покинуть территорию еще 16 ноября прошлого года. Тогда сотрудники DSI разместили соответствующую информацию на информационных щитах у входа на пляжи. Требование основывалось на вердикте Верховного суда, поставновившего, что целый ряд заведений находятся на общественной территории, где частная застройка запрещена.

В середине февраля бизнесу Лейпанга и Лайана дали срок до 5 марта на выполнение вердикта Верховного суда. В случае неисполнения этого требования, все нелегальные здания должны быть снесены властями. Такой вердикт был озвучен по итогам совещания с участием представителей (DSI), пхукетской прокуратуры и военных.

Крайний срок истек сегодня.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
ЦИК РФ опубликовал список избирательных участков в Таиланде
ЦИК РФ опубликовал список избирательных участков в Таиланде
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
PYC запускает новую ежегодную регату на Пхукете
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
Три гастрономических мероприятия пройдут на Пхукете в течение месяца
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.