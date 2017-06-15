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BISP провела первый часовой забег

В последнее воскресенье весны, 28 мая, British International School Phuket представила острову новый формат легкоатлетических соревнований – часовой забег.

Новости Пхукета

18 Июня 2017 17:00:00

Фото: BISP
Фото: BISP

Если обычно целью атлетов является как можно быстрее пробежать заранее установленную дистанцию, то здесь фиксировано было время, а задача состояла в том, чтобы сделать как можно больше километровых кругов по стадиону. Впрочем, обо всем по порядку.

Выходные 27-28 числа выдались дождливыми, но непосредственно перед стартом мероприятия небо прояснилось, и этому обрадовались как организаторы, так и участники. На открытии спортивного праздника учащиеся седьмых и восьмых классов исполнили тему из Chariots of Fire, после чего началась первая часть соревнований – забег 2 на км в классическом формате. Первым среди мужчин финишную линию пересек Джош Барнхерст, победительницей среди женщин стала Линн Хелбинг.

После того, как все участники благополучно финишировали, трек был подготовлен к основному событию – часовому забегу на неограниченную дистанцию. Напряжение среди атлетов буквально ощущалось в воздухе, когда те готовились к старту и вносили последние корректировки в свои стратегии. Подумать действительно было о чем, поскольку на маршруте имелся, к примеру, грунтовой участок с небольшим уклоном. Кроме того, необходимо было решить, сколько пит-стопов делать по ходу гонки и делать ли их вообще. Принципиально важен был и тайминг. Согласно регламенту, после истечения часа участники могли закончить тот круг, на котором находились, даже если они его только начали. Это позволяло при грамотном планировании заметно улучшить результат.

Победителем соревнований в общем зачете среди мужчин стал Тхитинан Тхонгди, сделавший 14 кругов за 1 час 1 минуту и 42 секунды. Первый приз среди женщин поделили Энни Педрони и Ребекка Фрит с результатом 13 кругов за 1 час 5 минут и 6 секунд. Также отдельно были награждены победители в разных возрастных категориях среди мужчин и женщин.

Как узнали «Новости Пхукета», организаторы признали формат соревнований удачным и готовятся провести второй забег Run the Hour в следующем году. Следите за обновлениями на www.bisphuket.ac.th. 

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