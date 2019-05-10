Бирманский рабочий арестован за убийство коллеги и покушение на убийство его жены

Правоохранительные органы Пхукета разыскали и арестовали гражданина Мьянмы, напавшего на своего коллегу и его жену 5 мая. В результате нападения женщина была госпитализирована с ножевым ранением, ее муж скончался в больнице.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Мая 2019, 10:06 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Мьянмы Вин Сор был объявлен в розыск вечером 5 мая, после того как напал с ножом на соотечественников и коллег по работе Тхена Заву и Кхин Чо Сет. От полученных ран Тхен Заву скончался, его супругу Кхин Чо Сет врачам удалось спасти. Поводом для нападения стало то, что супруги сообщили общему работодателю о том, что Вин Сор появился на работе с наркотиками, после чего тот был уволен.

Проверив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что после совершения преступления Вин Сор отправил к пирсу в Рассаде. Сотрудники правоохранительных органов отозвали в порт все рыбацкие суда, на которых мог теоретически находиться подозреваемый, но найти мужчину не смогли. Впрочем, произвести арест эта неудача не помешала. Уже на следующий день Вин Сор был в своем жилье в Рассаде.

Дело против бирманца было возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Отрицать выдвинутые против него обвинения Вин Сор не стал.

На допросе арестованный рассказал, что давно имел натянутые отношения с убитым коллегой, поскольку тот неоднократно жаловался на него начальству. Мужчина добавил, что совершил убийство в пьяном виде. Нападению также предшествовала ссора между ним и его сожительницей.