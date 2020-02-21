Пхукетский офис Департамента трудоустройства (РРЕО) сообщил о резком росте числа безработных на острове на фоне сокращения турпотока из Китая.

Новости Пхукета

21 Февраля 2020, 01:07 PM

Безработица на Пхукете выросла на 34% на фоне отсутствия китайских туристов. Фото: Таньялак Сакут

Как пояснила госпожа Тхаткван Сурин из РРЕО, в период с 26 января по 20 февраля в качестве безработных зарегистрировались около 1 тыс. человек, то на 34% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

«Около 80 человек регистрируются в качестве безработных ежедневно», – отметила госпожа Сурин.

«Все они ранее работали в индустрии гостеприимства: сотрудниками отелей, гидам, рулевым туристических катеров», – добавила представительница РРЕО.

По словам госпожи Сурин, в базе РРЕО сейчас значатся 112 вакансий, при этом количество подходящих кандидатов – 335 человек.

Госпожа Сурин отметила, что на 15 марта на острове запланирована ярмарка вакансий, однако спрос на ней явно будет превышать предложение.

«На мероприятии будет предложено более 40 вакансий, но число соискателей составит около 1 тыс. человек», – отметила она.