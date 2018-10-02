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Безопасность морского транспорта и дорожный трафик – приоритеты нового губернатора

Губернатор Пхакапхонг Тавипатана впервые выступил перед пхукетской прессой 1 октября.

2 Октября 2018 12:03:28

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

В понедельник, 1 октября, на острове сменился губернатор. Норрапхат Плодтхонг, которому в этом году исполнилось 60 лет, завершил свою карьеру на государственной службе, а его кресло на Пхукете занял 57-летний Пхакапхонг Тавипатана (биографию см. здесь).

В своем первом выступлении перед местной прессой и руководителями государственных ведомств господин Тавипатана заявил, что «готов служить людям Пхукета».

«Занять должность губернатора Пхукета – большая возможность для меня. Я готов служить людям Пхукета, это мое обещание всем вам», – заявил новый губернатор.

«Если у кого-то есть какие-либо предложения, пожалуйста, дайте мне знать. Особенно это актуально для представителей отельной отрасли, поскольку я хочу, чтобы мы решали проблемы сообща. Если у жителей Пхукета есть какие-то проблемы, я готов выслушать и взяться за решение. Я хочу вести Пхукет к стабильности и устойчивому развитию», – добавил господин Тавипатана, ранее работавший губернатором Пханг-Нга, соседней с Пхукетом провинции на побережье Андаманского моря.

Выступая перед публикой, губернатор Тавипатана назвал Пхукет одной из самых важных провинций страны, ежегодно генерирующей значительные доходы для бизнеса и бюджета. При этом господин Тавипатана подчеркнул, что развитый туризм не только приносит деньги, но и генерирует связанные с ним трудности.

«Я немедленно сосредоточусь на безопасности морского транспорта и усилиях по разрешению проблем с дорожной ситуацией, включая проекты железной дороги и тоннеля из Кату в Патонг», – заявил новый губернатор.

«Также мы будем работать над превращением Пхукета в смарт-город», – добавил он.

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