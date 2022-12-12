«Безденежный» иностранец арестован за оверстэй в районе Лагуны

Тридцатилетний гражданин ЮАР был арестован в Таланге за просрочку визы в рамках новой операции сотрудников Иммиграционного бюро из провинции Пханг-Нга на Пхукете. Полицейские с материка снова поехали на остров в выходной, на этот раз – 10 декабря, когда страна отмечала День конституции. А иностранца, у которого якобы не было денег на выезд из страны, нашли и арестовали в районе Лагуны, хотя и формально в тамбоне Тепкрасаттри.

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О том, что в Таланге был арестован гражданин ЮАР по имени Ричард Рейнолдс, сообщили 11 декабря вебсайты The Thaiger и The Phuket Express без указания источников и даты ареста. Впрочем, текст их заметок и использованные фотографии позволяют установить оригинал, которым является публикация тайской газеты Matichon, вышедшая на день раньше.

Matichon указывает, что арест Рейнолдса стал результатом взаимодействия Иммиграционных бюро провинций Пханг-Нга и Чианг-Рай, а также Отдела по борьбе с киберпреступностью.

Как было установлено в ходе расследования, пишет Matichon, Рейнолдс в последний раз пересекал границу Таиланда в апреле 2019 года по рабочей визе Non-B. Последнее продление он оформил в Чианг-Рае, срок штампа истек 27 мая 2022 года, после чего иностранец уже находился в стране нелегально.

Оверстэй у Рейнолдса на момент ареста составлял 196 дней. Мужчине предъявили обвинения в полицейском участке Таланга, то есть по месту ареста.

Согласно публикации Matichon, гражданин ЮАР заявил сотрудникам Иммиграционного бюро, что не мог вернуться в свою страну по причине отсутствия денег. Это заявление включили в свои заметки все издания, которые перепечатали статью Matichon.

При этом в оригинальном материале есть относительно конкретное указание места, где проживал не имевший денег на возвращение Рейнолдс – это четвертый мубан тамбона Тхепкрасаттри в Таланге, то есть зона прилегающая с востока к пхукетской Лагуне.

В частности, в четвертом мубане располагаются комплексы Layantara Resort, Anchan Lagoon, проекты Botanica Villas, другие виллы. На фото с ареста Рейнолдса поселок, где его берут под стражу, также выглядит современным и по-тайски комфортным, хотя и не люксовым. А перед воротами дома, где арестовывают подозреваемого, стоит черно-бордовый скутер Honda Click, подобный которому можно увидеть на кадре Google Street View из поселка Ananda Lake View.

В статьях The Phuket Express и The Thaiger данные детали отсутствуют. Возможно, это связано с тем, что сервис Google Translate по неким причинам отказывается переводить ту часть заметки, где говорится об адресе проживания Рейнолдс, и просто указывает, что это Таланг.