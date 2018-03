Best Western планирует удвоить число своих отелей в Таиланде к 2020 году

Отельная группа Best Western Hotels and Resorts планирует открыть восемь новых отелей в Таиланде в течение двух ближайших лет, при этом два проекта будут реализованы на Пхукете.

14 Марта 2018 14:00:00

Фото: Best Western / Bangkok Post

Общее число отелей в тайском портфолио Best Western к 2020 году должно вырасти до 16 единиц, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление управляющего директора Best Western по международным операциям в Азии Оливье Берривина.

Топ-менеджер подтвердил, что восемь соответствующих соглашений (контрактов на управление отелями и договоров франшизы) уже подписаны. Новые отели Best Western появятся в Бангкоке, Паттайе, Чианг-Мае и на Пхукете. Их суммарный номерной фонд составит 1566 номеров. Семь отелей из восьми будут открыты под уже известными на тайском рынке брендами Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier и Best Western Premier Collection. Восьмой отель откроется под брендом Vib, который в Таиланде пока что не представлен. Речь идет о проекте на 89 номеров Vib Sanampao в Бангкоке, который должен принять первых постояльцев в третьем квартале этого года.

На Пхукете в ближайшие два года планируется открытие двух отелей Best Western. На третий квартал этого года запланирован запуск Best Western Plus Beach Front (261 номеров), а на четвертый квартал следующего – Best Western Premier Himalai (402 номера). По размеру номерного фонда Best Western Premier Himalai является крупнейшим среди всех восьми новых отелей Best Western, которые должны открыться к 2020 году.

Говоря о планах по развитию тайского рынка, господин Оливье Берривин указал, что более 75% зарубежных туристов посещают Таиланд по путевкам туркомпаний и останавливаются в гостиницах среднего или бюджетного сегментов.

«Это основная причина, по которой мы остаемся в среднем ценовом сегменте в Таиланде», – заявил господин Берривин.

Одновременно компания выравнивает соотношение договоров франшизы и контрактов на управление отелями. К 2020 году компания планирует довести долю отелей в управлении с текущих 20% до 50% от своего портфолио.

Также господин Берривин упомянул, что в ближайшие несколько лет компания планирует открыть два или три отеля во Вьетнаме, два на Филиппинах и восемь в Японии. Кроме того, прямо сейчас Best Western работает над восемью дополнительными проектами в Таиланде и ожидает, что договоры по соответствующим отелям будут подписаны к 2020 году. Названий этих отелей господин Берривин не привел, но указал, что речь идет об объектах в Бангкоке, Паттайе, Хуа-Хине, Чианг-Мае и на Пхукете.