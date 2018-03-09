The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Best Western планирует удвоить число своих отелей в Таиланде к 2020 году

Отельная группа Best Western Hotels and Resorts планирует открыть восемь новых отелей в Таиланде в течение двух ближайших лет, при этом два проекта будут реализованы на Пхукете.

Новости Пхукета

14 Марта 2018 14:00:00

Фото: Best Western / Bangkok Post
Фото: Best Western / Bangkok Post

Общее число отелей в тайском портфолио Best Western к 2020 году должно вырасти до 16 единиц, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление управляющего директора Best Western по международным операциям в Азии Оливье Берривина.

Топ-менеджер подтвердил, что восемь соответствующих соглашений (контрактов на управление отелями и договоров франшизы) уже подписаны. Новые отели Best Western появятся в Бангкоке, Паттайе, Чианг-Мае и на Пхукете. Их суммарный номерной фонд составит 1566 номеров. Семь отелей из восьми будут открыты под уже известными на тайском рынке брендами Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier и Best Western Premier Collection. Восьмой отель откроется под брендом Vib, который в Таиланде пока что не представлен. Речь идет о проекте на 89 номеров Vib Sanampao в Бангкоке, который должен принять первых постояльцев в третьем квартале этого года.

На Пхукете в ближайшие два года планируется открытие двух отелей Best Western. На третий квартал этого года запланирован запуск Best Western Plus Beach Front (261 номеров), а на четвертый квартал следующего – Best Western Premier Himalai (402 номера). По размеру номерного фонда Best Western Premier Himalai является крупнейшим среди всех восьми новых отелей Best Western, которые должны открыться к 2020 году.

Говоря о планах по развитию тайского рынка, господин Оливье Берривин указал, что более 75% зарубежных туристов посещают Таиланд по путевкам туркомпаний и останавливаются в гостиницах среднего или бюджетного сегментов.

«Это основная причина, по которой мы остаемся в среднем ценовом сегменте в Таиланде», – заявил господин Берривин.

Одновременно компания выравнивает соотношение договоров франшизы и контрактов на управление отелями. К 2020 году компания планирует довести долю отелей в управлении с текущих 20% до 50% от своего портфолио.

Также господин Берривин упомянул, что в ближайшие несколько лет компания планирует открыть два или три отеля во Вьетнаме, два на Филиппинах и восемь в Японии. Кроме того, прямо сейчас Best Western работает над восемью дополнительными проектами в Таиланде и ожидает, что договоры по соответствующим отелям будут подписаны к 2020 году. Названий этих отелей господин Берривин не привел, но указал, что речь идет об объектах в Бангкоке, Паттайе, Хуа-Хине, Чианг-Мае и на Пхукете.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Первые банкноты с Рамой X будут запущены в обращение в Таиланде 6 апреля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
На Пхукете завершается регистрация участников ежегодного забега Supersports и Thanyapura
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.