Муниципалитет Кату анонсировал кампанию по бесплатной вакцинации кошек и собак, которая продлится с 28 февраля по 10 марта.

Новости Пхукета

24 Февраля 2020, 03:27 PM

Бесплатную вакцинацию кошек и собак проведут в Кату. Фото: Муниципалитет Кату

В рамках кампании в 10 локациях будут организованы выездные пункты вакцинации, где жители Кату смогут бесплатно привить своих кошек и собак. Пункты будут работать с 9:00 утра до 16:00 дня.

28 февраля. Общественный парк в Кату

2 марта. Храм Wat Kathu (не доезжая до гольф-клуба Lock Palm);

3 марта. Школа Kathu Wittaya School;

4 марта. Школа Ban Mai Reab School (школа OrBorJor);

5 марта. Школа Ban Bang Thong School;

6 марта. Храм Wet Ketho;

9 марта. Школа QSI Phuket;

10 марта. Поселок Golf Land View.

Также в пятницу, 28 февраля, на мобильном пункте в общественном парке в Кату будет проводиться стерилизация кошек и собак. Два проведения процедуры стерилизации животное должно предварительно воздерживаться от приема пищи и воды в течение восьми часов. Стерилизация будет проводиться с 9:00 до 12:00, всего будет стерилизовано не более 30 животных.

В случае с прививками ограничение лишь одно: животное должно быть не младше трех месяцев.

Муниципалитет просит владельцев животных взять с собой удостоверение личности и историю прививок питомцев. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-323856.