Бесплатную вакцинацию кошек и собак проведут в Кату

В рамках кампании в 10 локациях будут организованы выездные пункты вакцинации, где жители Кату смогут бесплатно привить своих кошек и собак. Пункты будут работать с 9:00 утра до 16:00 дня.
28 февраля. Общественный парк в Кату
2 марта. Храм Wat Kathu (не доезжая до гольф-клуба Lock Palm);
3 марта. Школа Kathu Wittaya School;
4 марта. Школа Ban Mai Reab School (школа OrBorJor);
5 марта. Школа Ban Bang Thong School;
6 марта. Храм Wet Ketho;
9 марта. Школа QSI Phuket;
10 марта. Поселок Golf Land View.
Также в пятницу, 28 февраля, на мобильном пункте в общественном парке в Кату будет проводиться стерилизация кошек и собак. Два проведения процедуры стерилизации животное должно предварительно воздерживаться от приема пищи и воды в течение восьми часов. Стерилизация будет проводиться с 9:00 до 12:00, всего будет стерилизовано не более 30 животных.
В случае с прививками ограничение лишь одно: животное должно быть не младше трех месяцев.
Муниципалитет просит владельцев животных взять с собой удостоверение личности и историю прививок питомцев. Получить дополнительную информацию можно по телефону 076-323856.