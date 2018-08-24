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Банк Таиланда начал работу над собственной криптовалютой

Центральный банк Таиланда (BoT) сообщил о запуске проекта по разработке криптовалютной платформы для тайских банков. В настоящий момент в проекте участвуют BoT, восемь местных банков и технологическая компания R3

Новости Пхукета

24 Августа 2018 12:02:36

Фото: Post Today
Фото: Post Today

Как следует из пресс-релиза банка Таиланда, в рамках «Проекта Интханон» разрабатывается прототип системы межбанковских переводов на основе блокчейна.

«BoT и участвующие в программе банки совместно разработают нацеленный на подтверждение концепции прототип системы оптовых переводов (Wholesale transfers) с использованием оптовой цифровой валюты Центробанка (Wholesale CBDC)», – говорится в пресс-релизе Банка Таиланда.

«Прототип будет построен на основе распределенного реестра Corda, разработанного компанией R3», – отмечается в том же документе.

Согласно сообщению BoT, в «Проекте Интханон» участвуют следующие тайские банки: Bangkok Bank, Krung Thai Bank, Bank of Ayudhya, Kasikornbank, Siam Commercial Bank, Thanachart Bank, Standard Chartered Bank и HSBC.

«Результаты «Проекта Интханон» и полученные в ходе его реализации знания внесут вклад в разработку инфраструктуры будущего на финансовом рынке Таиланда. Аналогичные проекты в настоящий момент проводят и другие центральные банки, включая Банк Канады, Денежно-кредитное управление Гонконга и Денежно-кредитное управление Сингапура», указывается в пресс-релизе BoT.

Тестирование системы межбанковских переводов на основе блокчейна в рамках первой фазы «Проекта Интханон» должно завершиться в течение полугода, после чего BoT выпустит доклад об итогах этого тестирования.

«Основываясь на результатах первой фазы, участники проекта продолжат развитие возможностей прототипа и расширение его функционала, включая кросс-граничные переводы и переводы третьим сторонам», – заявил тайские центробанк.

В пресс-релизе BoT указывается, что организация также изучает возможности использования блокчейна для торговли государственными облигациями.

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