Бангла осталась на полчаса без света из-за взрыва электрооборудования на столбе

Взрыв электрических счетчиков на столбе у заведения Heroes Bar оставил Бангла-Роуд без света во второй половине дня 3 декабря.

Таньялак Сакут

Как сообщили The Phuket News пожарные, звук взрыва раздался на Бангла-Роуд около 14:20 вторника, 3 декабря. Вслед за взрывом последовал небольшой пожар на столбе с электрическими кабелями и счетчиками.

Прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб в течение 10 минут ликвидировали возгорание. Еще около получала ушло на ремонтные работы, после чего энергоснабжение Бангла-Роуд было восстановлено.

Работавшие на месте событий сотрудники местного отделения Управления энергоснабжения заявили, что виновником происшествия мог стать неисправный молниеприемник на верхушке столба, а не сами счетчики.





