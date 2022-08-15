Бангкок: Продажа конопли уличными торговцами с лотков противоречит закону

Продажа марихуаны и продуктов из нее уличными торговцами с лотков является незаконной, и полиция обязана принимать меры в отношении тех, кто ведет такую торговлю, заявил господин Васан Бунмынвай, глава бангкокского района Пхра-Накхон, где находится туристическая улица Khao San Rd.

Новости Пхукета

16 Августа 2022, 10:00 AM

Торговля марихуаной с фудтрака на Khao San Rd. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Господин Бунмынвай выступил с заявлением после того, как губернатор столицы Чадчарт Ситтипант обратил внимание на запах марихуаны на Khao San Rd., пишет Bangkok Post.

В прямом эфире на Facebook в субботу, 13 августа, мэр рассказал, что во время пробежки мимо туристической улицы явно почувствовал конопляный аромат. Затем он проинспектировал Khao San Rd. и обнаружил там 26 магазинов и лотков, торгующих марихуаной, «два из которых продавали свою продукцию открыто». Еще шесть лотков господин Ситтипант обнаружил в районе Тхонг-Ло.

В своем выступлении мэр ничего не сказал о том, насколько легально продавалась марихуана, но отметил, что граждане должны быть в курсе «текущей ситуации с каннабисом».

«Нам нужно подумать, как мы можем защитить свою молодежь», – сказал глава города.

Господин Ситтипант подчеркнул, что, говоря о продаже каннабиса на Khao San Rd. и в Тхонг-Ло, он не критикует что-либо или кого-либо, но пытается повысить осведомленность родителей о плюсах и минусах марихуаны.

На выступление губернатора Ситтипанта оперативно отреагировал министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун, являющийся апологетом медицинского использования марихуаны и главным инициатором легализации каннабиса в Таиланде. Министр поблагодарил столичного градоначальника за помощь в повышении осведомленности граждан о легализации марихуане и связанных с этим вопросах.

Господин Чарнвиракун подчеркнул, что неверное толкование либерализации и трактовка ее как разрешение на свободное курение марихуаны для удовольствия может грозить арестом. Министр пообещал, что его ведомство усилит работу по информированию общественности о ставшем легальным каннабисе. При этом отдельный Закон о марихуане, в котором должны четко прописаны все правила ее выращивания, покупки, продажи и употребления до сих пор находится в разработке.

Что касается непосредственно Khao San Rd. и торговли с уличных лотков, то глава района Пхра-Накхон Васан Бунмынвай отметил, что его сотрудники регулярно патрулируют улицу и следят за порядком, но арестовывать кого-либо не имеют полномочий. Максимум их возможностей – «сообщить в полицию, если где-то происходит торговля [марихуаной] в общественном месте».

При этом во время ночных патрулей (с 18:00 вечера до 6:00 утра) патрульные группы районной управы усиливаются полицейскими и военнослужащими.

«Полиция обычно высматривает людей, курящих марихуану в общественных местах. В случае обнаружения курильщик может быть привлечен к ответственности на месте», – пишет Bangkok Post.

По словам господина Бунмынвая, сейчас лицензии на торговлю на Khao San Rd. имеют 200 человек. Документы позволяют им продавать еду, напитки, одежду, украшения и аксессуары. Марихуану в этом списке глава района не упомянул, но отметил, что «инспекторы обнаружили на Khao San Rd. четыре магазина, торгующих продуктами из каннабиса». Господин Бунмынвай не прокомментировал расхождение его цифры с той, что назвал губернатор (26 магазинов и лотков). Также он ничего не сказал о том, легальны ли те четыре торговые точки, которые смогли найти его инспекторы.

Примечательно, что факту легализации марихуаны на Khao San Rd. рады не все и на самой туристической улице. Президент Ассоциации торговцев и Khao San Rd.» Яда Порнпетрампа заявила Bangkok Post, чо, по ее мнению, это приносит туризму больше вреда, чем пользы.

По словам госпожи Порнпетрампы, по социальным сетям циркулируют дискредитирующее Khao San Rd. истории о том, как кому-то из туристов стало плохо после курения конопли. А дым от марихуаны может отпугивать от улицы семейных туристов, поскольку родители «боятся подвергать своих детей воздействию вредных субстанций».