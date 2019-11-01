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Автомобиль вылетел с дороги на севере Пхукета

Водителю седана Toyota Camry повезло избежать сколь-нибудь серьезных травм в ходе аварии произошедшей во второй половине дня 31 октября на участке Thepkrasattri Rd. между КПП Тха-Чат-Чай и мостом на материк. Впрочем, мужчине придется заплатить штраф за опасное вождение, повлекшее за собой порчу государственной собственности.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Ноября 2019, 09:16 AM
Фото: Полиция Тха-Чат-Чай

Фото: Полиция Тха-Чат-Чай

Фото: Полиция Тха-Чат-Чай

Фото: Полиция Тха-Чат-Чай

Фото: Полиция Тха-Чат-Чай

Фото: Полиция Тха-Чат-Чай

Около 15:40 четверга, 31 октября, в полицейский участок Тха-Чат-Чай поступило сообщение о том, что к северу от одноименного КПП автомобиль вылетел с проезжей части, пробив при этом придорожное ограждение.

На месте событий полицейские и сотрудники муниципальной службы спасения тамбона Май-Кхао обнаружили серый седан Toyota Camry, передние колеса которого находились на отделенной от основной проезжей части велосипедной дорожке, а вся остальная машина – в придорожном кювете.

Водитель автомобиля Джиннават Тхавонкит дожидался полиции на месте аварии, в ходе ДТП он получил лишь незначительные царапины и ссадины.

В момент происшествия асфальт на дороге был мокрым, и господин Тхавонкит, по его собственным словам, просто потерял контроль над транспортным средством. Мужчине были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой порчу государственной собственности.

 

 

 

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