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Автомобиль врезался в мачту уличного освещения в Кату

Очередная дорожная авария произошла на шоссе Phra Phuket Kaew Rd. в Кату утром 14 февраля. По неустановленной причине 30-летний водитель не справился с управлением машиной на пустой трассе и врезался в мачту уличного освещения на разделительной линии.

Таньялак Сакут

15 Февраля 2019, 11:20 AM
Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Авария в Кату произошла около 9:20 утра, причем машина врезалась в столб примерно в 700 м от того места, где днем ранее мачту электропередач протаранил туристический автобус.

На записи с установленного в автомобиле видеорегистратора видно, что водитель спокойно двигается в сторону Патонга и не превышает скорости, но в какой-то момент машина выезжает на разделительную линию и врезается в столб.

По словам работавших на месте событий спасателей Kusoldharm Foundation, водитель получил травмы шеи, головы и спины и был доставлен в больницу Mission Hospital. Распросить его о причинах аварии спасатели не успели. На момент подготовки материала полиция Кату также еще не поговорила с шофером.

Имя водителя в настоящий момент неизвестно, однако спасатели указали, что это 30-летний гражданин Таиланда.

«Персонал и волонтеры Kusoldharm Foundation беспокоятся о безопасности водителей. Мы бы хотели попросить всех проявлять аккуратность при вождении на пхукетских дорогах, особенно на Phra Phuket Kaew Rd. в Кату», – добавил спасатель Kusoldharm Foundation Парскон Сиричучот.

 

 

 

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