Автогонки Toyota пройдут 9-11 сентября в Сапан-Хине

В течение двух лет коронавирус безжалостно срывал одни спортивные события за другими, но жизнь постепенно налаживается. Не исключение и автоспорт, который готов также вернуться на Пхукет. С 9 по 11 сентября в Сапан-Хине будет проходить пхукетский этап чемпионата Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022, открывшегося в конце июня / начале июля в Чонбури.

Новости Пхукета

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Пхукетский этап автогонок Toyota Gazoo Racing Thailand пройдет в Сапан-Хине с 9 по 11 сентября. Сезон открылся в конце июня в Паттайе. Фото: Toyota Gazoo Racing Motorsport Thailand

Дата проведения гонок в Сапан-Хине была озвучена на пресс-конференции 24 августа. От лица провинции на мероприятии присутствовал губернатор Наронг Вунсиеу, организаторов из компании Toyota представлял Тханапорн Кэубамрунг.

Господин Кэубамрунг отметил, что команда Toyota Gazoo Racing Thailand является пионером автоспорта в Королевстве с самой долгой историей и самой впечатляющей репутацией среди всех гоночных клубов.

Команда принимает участие в различных соревнованиях национального уровня. Чемпионат Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022 – единственное событие такого уровня, в котором есть пхукетский этап, позволяющий жителям острова увидеть настоящие гонки и проникнуться их атмосферой.

Чемпионат традиционно состоит из пяти этапов. В этом году календарь гонок следующий:

29 июня – 3 июля. Чонбури.

9-11 сентября. Пхукет.

14-16 октября. Бурирам.

18-20 ноября. Чианг-Май.

16-18 декабря. Бурирам.

Соревнования традиционно сопровождаются выставкой кастомной техники и другими событиями, призванными дать людям возможность заглянуть в мир гонок.

В этом году регламент предусматривает четыре дивизиона, каждый для своей модели Toyota – открытый дивизион Toyota Yaris, женский дивизион Vios Lady, дивизион пикапов Hilux Revo и дивизион Corolla Altis GR Sport, указывается на странице соревнований в Facebook.

Также в программу мероприятий в Сапан-Хине будут входить соревнования по дрифту GR Battle Drift Show на разных машинах, включая Toyota Supra, Toyota Corolla Altis и Toyota Hilux Revo. В частности, ожидается выступление некого чемпиона Гранд-При Японии по дрифту.

Кроме того, организаторы дать гостям возможность пообщаться с гонщиками-чемпионами и посмотреть на машины, на которых они завоевывали престижные международные награды в сфере автоспорта.

Любителей пикапов ждет выставки машин этого класса Hilux Revo Racing Mania. «Если вы хотите узнать, насколько мощен и притягателен Hilux Revo, то должны быть здесь», – завлекают организаторы.

Вход на все мероприятия свободный. Для тех, кто не сможет присутствовать, организаторы обещают онлайн-трансляции.