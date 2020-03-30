Автобус из Пхукет-Тауна в аэропорт перестанет ходить 31 марта

Как следует из сообщения Phuket Mahanakorn Co Ltd, оранжевые автобусы уйдут с маршрутов как минимум до конца апреля. Прекращение работы автобусов связано сугрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
«Компания планирует возобновить оказания услуги 1 мая или при изменении обстоятельств. Уведомление будет заранее опубликовано на странице www.facebook.com/airportbusphuket», – заявила компания-оператор.
«Спасибо за ваше доверие и за то, что пользуетесь услугами Phuket Airport Bus. Прините наши извинения за возможные неудобства», – добавила компания.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 080-4655666.