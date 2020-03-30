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Автобус из Пхукет-Тауна в аэропорт перестанет ходить 31 марта

Регулярный автобус из Пхукет-Тауна в аэропорт и обратно перестанет ходить 31 марта. Соответствующее заявление сделала на своей странице в Facebook компания-оператор маршрута Phuket Mahanakorn Co Ltd.

Новости Пхукета

30 Марта 2020, 06:08 PM
Автобус из Пхукет-Тауна в аэропорт перестанет ходить 31 марта. Фото: Phuket Airport Bus

Автобус из Пхукет-Тауна в аэропорт перестанет ходить 31 марта. Фото: Phuket Airport Bus

Как следует из сообщения Phuket Mahanakorn Co Ltd, оранжевые автобусы уйдут с маршрутов как минимум до конца апреля. Прекращение работы автобусов связано сугрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Компания планирует возобновить оказания услуги 1 мая или при изменении обстоятельств. Уведомление будет заранее опубликовано на странице www.facebook.com/airportbusphuket», – заявила компания-оператор.

«Спасибо за ваше доверие и за то, что пользуетесь услугами Phuket Airport Bus. Прините наши извинения за возможные неудобства», – добавила компания.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 080-4655666.

 

 

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