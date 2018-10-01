The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Австралиец застрелился на пхукетском стрельбище

Полиция Пхукета подтвердила гибель 25-летнего гражданина Австралии Джейдена Энтони Кука, покончившего с собой на стрельбище в Саку 28 сентября.

1 Октября 2018 09:14:31

Фото: Asian Shooting Range – Phuket
Фото: Asian Shooting Range – Phuket

Как рассказал подполковник полиции Саку Бандасак Срилерт, сообщение об инциденте на стрельбище Asian Shooting Rang в северной части Пхукета поступило в экстренные службы около 14:00 пятницы, 28 сентября.

Прибывшие на место событий спасатели обнаружили иностранца с огнестрельным ранением головы. Мужчина был доставлен в Thalang Hospital, а затем переведен в Vachira Hospital, но спасти его медикам не удалось. Врачи констатировали смерть в 20:43 вечера того же дня.

По словам полковника Срилерта, самоубийство австралийца было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Мужчина покончил с собой при помощи пистолета Кольт калибра .45.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Сурачет Хакпан возглавит Иммиграционное бюро Таиланда
Сурачет Хакпан возглавит Иммиграционное бюро Таиланда
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Пхукетский спорт в ассортименте
Пхукетский спорт в ассортименте
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.