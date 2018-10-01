Австралиец застрелился на пхукетском стрельбище

Полиция Пхукета подтвердила гибель 25-летнего гражданина Австралии Джейдена Энтони Кука, покончившего с собой на стрельбище в Саку 28 сентября.

1 Октября 2018 09:14:31

Фото: Asian Shooting Range – Phuket

Как рассказал подполковник полиции Саку Бандасак Срилерт, сообщение об инциденте на стрельбище Asian Shooting Rang в северной части Пхукета поступило в экстренные службы около 14:00 пятницы, 28 сентября.

Прибывшие на место событий спасатели обнаружили иностранца с огнестрельным ранением головы. Мужчина был доставлен в Thalang Hospital, а затем переведен в Vachira Hospital, но спасти его медикам не удалось. Врачи констатировали смерть в 20:43 вечера того же дня.

По словам полковника Срилерта, самоубийство австралийца было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Мужчина покончил с собой при помощи пистолета Кольт калибра .45.