Ассоциация отелей Пхукета ждет успешного высокого сезона

Заполняемость отелей Пхукета в новогодний период выйдет на уровень, сопоставимый с тем, что был до коронавирусного кризиса, однако не все сектора индустрии гостеприимства смогут пожать плоды восстановления туризма. Такое мнение озвучил президент Ассоциации отелей Пхукета (РНА) Бьорн Кауредж.

Новости Пхукета

29 Сентября 2022, 09:00 AM

Президент Ассоциации отелей Пхукета (РНА) Бьорн Кауредж. Фото: Bangkok Post

Говоря о грядущем высоком сезоне, господин Кауредж отметил несколько ключевых моментов. Первый из них – это типы туристов, обеспечивающих отелям заполняемость номеров. В этом сезоне главными клиентами выступают индивидуальные путешественники и сегмент MICE (встречи, семинары, выставки и другие мероприятия). Именно благодаря им у отелей уже сейчас растет средний показатель заполняемости номерного фонда на ноябрь-декабрь и январь-март, пишет Bangkok Post.

Вторая особенность сезона 2022-2023 – изменения в географии туристических прибытий. Если до кризиса лидерами по турпотоку были Китай и Россия, то сейчас основными рынками являются Индия, Ближний Восток, Израиль и Сингапур. Господин Кауредж не включил в список Австралию и ведущие страны Европы, но по данным Иммиграционного бюро Пхукета, туристы из них входят в первую десятку по прибытиям на остров.

Третья особенность грядущего высокого сезона состоит в том, что рынок снова стал высококонкурентным. Год назад Пхукет находился в привилегированном положении, благодаря открытию через схему Phuket Sandbox, когда многие другие курорты Азии еще были закрыты. Сейчас конкуренты уже снова на рынке, поэтому бронирования в третьем квартале замедлились по сравнению с двумя предыдущими.

У Пхукета остается традиционный козырь удобной транспортной доступности, благодаря возобновившимся прямым рейсам из многих городов. Однако из здесь произошли восстановление не полное. В частности, по-прежнему отсутствуют прямые рейсы из России (и рейсы через Россию в принципе), а также остается закрытым Китай, продолжающий политику нулевой терпимости к коронавирусу.

Согласно данным аналитической компании STR Global, собирающей и систематизирующей данные международных отельных сетей на Пхукете, уровень заполняемости номерного фонда островных гостиниц сейчас чуть ниже 50%. Остров входит в новый сезон фактически без сегмента организованных туристических групп, на которые полагались многие отели. При этом гостиницы уровня четырех и пяти звезд, имеющие другую целевую аудиторию, чувствуют себя увереннее, чем их коллеги, работавшие с туроператорами.

Наконец, в своем выступлении на отраслевой конференции PHIST господин Кауредж отметил уже неоднократно обсуждавшуюся проблему кадрового дефицита в отельном сегмента. За время коронавирусного кризиса многие опытные гостиничные работники и менеджеры уехали с острова и сменили сферу деятельности. Возвращаться бывшие отельные работники не спешат.

«Многие люди все еще ждут и хотят убедиться, что Пхукет будет стабилен после кризиса. Я не верю, что большинство отелей вернется к численности штата персонала, которая у них когда-то была», – заявил президент РНА.

На этом фоне господин Каредж считает, что логичным вариантом будет работа по двум векторам сразу. Во-первым, повышение квалификации имеющихся сотрудников и наращивание их продуктивности на единицу рабочего времени. Во-вторых, поиск новых талантов (к примеру, за счет ярмарок вакансий в университетах) и возвращение старых профессионалов, с которыми еще возможно восстановить связь.







Баланс рынков







До пандемии Пхукета настолько очевидно полагался на зарубежный туризм, что многие специалисты открыто говорили об этом как о факторе риска, который и реализовался после начала пандемии.

При этом, как отметил господин Кауредж, закрытие границ и вынужденное переключение маркетинговой активности на внутренний рынок привело к повышению значимости тайских туристов. Кроме того, сыграло роль и то, что на Пхукет вынужденно выбрали и многие из тех тайцев, кто когда-то сами отдыхали за рубежом, выступая иностранными туристам для других государств.

«Есть надежда, что в будущем эти люди начнут комбинировать отдых за границей и внутри страны», – заявил господин Кауредж.

В частности, внутренние туристы способны были бы повысить заполняемость пхукетских отелей в те месяцы, когда для зарубежного туризма не сезон.

Впрочем, с учетом всего изложенного выше, президент РНА все же ждет успешного высокого сезона в этом году, поскольку остров полностью готов принять гостей – особенно тех, кто долгое время не путешествовал и сильно по этому процессу соскучился. Правда нельзя не отметить, что многих из соскучившихся россиян и китайцев могут остановить и останавливают прямо сейчас факторы, которые от Пхукета никак не зависят.