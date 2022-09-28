Ассоциация отелей Пхукета ждет успешного высокого сезона

Говоря о грядущем высоком сезоне, господин Кауредж отметил несколько ключевых моментов. Первый из них – это типы туристов, обеспечивающих отелям заполняемость номеров. В этом сезоне главными клиентами выступают индивидуальные путешественники и сегмент MICE (встречи, семинары, выставки и другие мероприятия). Именно благодаря им у отелей уже сейчас растет средний показатель заполняемости номерного фонда на ноябрь-декабрь и январь-март, пишет Bangkok Post.
Вторая особенность сезона 2022-2023 – изменения в географии туристических прибытий. Если до кризиса лидерами по турпотоку были Китай и Россия, то сейчас основными рынками являются Индия, Ближний Восток, Израиль и Сингапур. Господин Кауредж не включил в список Австралию и ведущие страны Европы, но по данным Иммиграционного бюро Пхукета, туристы из них входят в первую десятку по прибытиям на остров.
Третья особенность грядущего высокого сезона состоит в том, что рынок снова стал высококонкурентным. Год назад Пхукет находился в привилегированном положении, благодаря открытию через схему Phuket Sandbox, когда многие другие курорты Азии еще были закрыты. Сейчас конкуренты уже снова на рынке, поэтому бронирования в третьем квартале замедлились по сравнению с двумя предыдущими.
У Пхукета остается традиционный козырь удобной транспортной доступности, благодаря возобновившимся прямым рейсам из многих городов. Однако из здесь произошли восстановление не полное. В частности, по-прежнему отсутствуют прямые рейсы из России (и рейсы через Россию в принципе), а также остается закрытым Китай, продолжающий политику нулевой терпимости к коронавирусу.
Согласно данным аналитической компании STR Global, собирающей и систематизирующей данные международных отельных сетей на Пхукете, уровень заполняемости номерного фонда островных гостиниц сейчас чуть ниже 50%. Остров входит в новый сезон фактически без сегмента организованных туристических групп, на которые полагались многие отели. При этом гостиницы уровня четырех и пяти звезд, имеющие другую целевую аудиторию, чувствуют себя увереннее, чем их коллеги, работавшие с туроператорами.
Наконец, в своем выступлении на отраслевой конференции PHIST господин Кауредж отметил уже неоднократно обсуждавшуюся проблему кадрового дефицита в отельном сегмента. За время коронавирусного кризиса многие опытные гостиничные работники и менеджеры уехали с острова и сменили сферу деятельности. Возвращаться бывшие отельные работники не спешат.
«Многие люди все еще ждут и хотят убедиться, что Пхукет будет стабилен после кризиса. Я не верю, что большинство отелей вернется к численности штата персонала, которая у них когда-то была», – заявил президент РНА.
На этом фоне господин Каредж считает, что логичным вариантом будет работа по двум векторам сразу. Во-первым, повышение квалификации имеющихся сотрудников и наращивание их продуктивности на единицу рабочего времени. Во-вторых, поиск новых талантов (к примеру, за счет ярмарок вакансий в университетах) и возвращение старых профессионалов, с которыми еще возможно восстановить связь.
Баланс рынков
До пандемии Пхукета настолько очевидно полагался на зарубежный туризм, что многие специалисты открыто говорили об этом как о факторе риска, который и реализовался после начала пандемии.
При этом, как отметил господин Кауредж, закрытие границ и вынужденное переключение маркетинговой активности на внутренний рынок привело к повышению значимости тайских туристов. Кроме того, сыграло роль и то, что на Пхукет вынужденно выбрали и многие из тех тайцев, кто когда-то сами отдыхали за рубежом, выступая иностранными туристам для других государств.
«Есть надежда, что в будущем эти люди начнут комбинировать отдых за границей и внутри страны», – заявил господин Кауредж.
В частности, внутренние туристы способны были бы повысить заполняемость пхукетских отелей в те месяцы, когда для зарубежного туризма не сезон.
Впрочем, с учетом всего изложенного выше, президент РНА все же ждет успешного высокого сезона в этом году, поскольку остров полностью готов принять гостей – особенно тех, кто долгое время не путешествовал и сильно по этому процессу соскучился. Правда нельзя не отметить, что многих из соскучившихся россиян и китайцев могут остановить и останавливают прямо сейчас факторы, которые от Пхукета никак не зависят.