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Аргентинец задержан за вооруженные ограбления на Пхукете

Полиция Карона предъявила обвинения 25-летнему аргентинцу по имени Педре Наум, являющемуся главным подозреваемым в двух вооруженных ограблениях у пляжей Ката и Карон.

Новости Пхукета

12 Марта 2018 15:34:09

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В пятницу, 9 марта, в полицию Карона были поданы два заявления от туристов, ставших жертвами вооруженного ножом грабителя-иностранца.

Первый потерпевший – турист из Китая Цзинь Ян – сообщил полицейским, что утром некий иностранец отобрал у него сумку, в которой находились iPhone 7, а также наличные баты и юани на сумму около 27 тыс. бат. Ограбление произошло на смотровой площадке Karon Viewpoint.

Второе ограбление было совершено у кольцевой развязки в северной части Карона. Потерпевшая – китаянка Луо Дань – сообщила, что грабитель отобрал у нее сумку с телефоном iPhone 6S и наличными на сумму, эквивалентную 20 тыс. бат.

Анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить личность подозреваемого и адрес его проживания. После этого полиция получила ордер и арестовала мужчину – 25-летнего гражданина Аргентины по имени Педре Наум. В доме иностранца полиция обнаружила компактный нож, использовавшийся во время ограблений, и мотоцикл, на котором передвигался иностранец.

Согласно полицейскому отчету об аресте, Педре Наум признал выдвинутые против него обвинения.

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