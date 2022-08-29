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Арестованный за покушение на убийство объяснил свои действия стрессом и алкоголем

Полиция арестовала мужчину, совершившего 24 августа вооружение нападение на жителя Вичита. Преступление вызвало особый резонанс тем, что камеры видеонаблюдения на месте событий запечатлели злоумышленника на мотоцикле с ребенком. После ареста он заявил, что непосредственно в момент совершения преступления девочки с ним не было. Саму ее он назвал своей дочерью.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Августа 2022, 06:16 PM
Полиция арестовала мужчину, объявленного в розыск за вооруженное нападение на жителя Вичита. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция арестовала мужчину, объявленного в розыск за вооруженное нападение на жителя Вичита. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Запись с камеры видеонаблюдения на месте нападения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Запись с камеры видеонаблюдения на месте нападения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Запись с камеры видеонаблюдения на месте нападения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Запись с камеры видеонаблюдения на месте нападения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Анупхат Чувари после ареста. Запись с камеры видеонаблюдения на месте нападения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Анупхат Чувари после ареста. Запись с камеры видеонаблюдения на месте нападения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал заместитель начальника полиции Вичита подполковник Тхаммасан Бунсонг, нападение совершил 31-летний Анупхат Чувари, который был арестован 29 августа на Soi Sukniran 2 примерно в районе проживания его жертвы. Мужчина был доставлен в участок Вичита для допроса, после чего также поговорил с журналистами. Господин Чувари сознался в совершении преступления, но заявил, что ребенка с ним в этот момент не было.

Изначальная новость о нападении на 31-летнего жителя Soi Muang Thong 5 Киттисака Махипхана сопровождалась кадрами с двух камер видеонаблюдения. На первой из записей господин Чувари подъезжал к дому жертвы на мотоцикле с дочерью в качестве пассажира. На второй был запечатлен раненый господин Махипхан, пытавшийся привлечь внимание проезжающих водителей. На первой записи время действия было указано как 14:34, на второй – как 13:34, то не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть слова арестованного.

«Ребенок на мотоцикле не имеет отношения к делу. Все это касается только меня и Пхана [Киттисака Махипхана]», – заявил господин Чувари.

Рассказывая о событиях 24 августа, арестованный неоднократно назвал господина Махипхана своим другом. При этом он заявил, что нанес один удар ножом, а не три, как сообщалось после событий.

«Я не пытался его убить. Если бы я хотел убить его, то бил бы в горло или в живот», – сказал господин Чувари.

Мужчина пояснил, что в момент совершения преступления был пьян. А причиной для нападения стало то, что господин Махипхана якобы обвинял господина Чувари со своей женой и распространял слухи об этом.

«Я пил каждый день, поскольку расстался со своей подругой и испытывал стресс», – заявил мужчина. – «Он тоже пил ежедневно. И мне говорили, что в пьяном виде он рассказывает другим, что у меня интрига с его женой. Это неправда. Многие знакомые звонили мне и спрашивали, так ли это. Я объяснял, что это небольшое недопонимание. Я тысячу раз ему говорил, чтобы он прекратил, но все закончилось дракой», – заявил господин Чувари.

Арестованный пояснил, что 24 августа приехал к господину Махипхану, чтобы снова поговорить о слухах. При этом он подчеркнул, что не выламывал дом в дверь жертвы (полиция нашла ее именно в таком состоянии).

«Я приехал поговорить, но он уже был пьян, и все закончилось дракой, мы били друг друга кулаками. Я хочу извиниться перед своим другом. После произошедшего я испытывал чувство вины, но убегать не пытался, я не скрывался», – заявил господин Чувари.

Полиция не уточнила, были ли мужчине официально предъявлены обвинения. Ранее сообщалось, что полиция классифицировала нападение как покушение на убийство.

 

 

 

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