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Арестованный вор сознался в четырех предыдущих кражах

Полиция Вичита арестовала некого Киттисака (фамилия не указана) по делу о краже ценностей из дома на Soi Phatthana Uthit 1. Мужчина сознался в совершении этого преступления, а также еще четырех похожих.

Новости Пхукета

21 Августа 2022, 01:48 PM
Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Согласно показаниям господина Киттисака, он безнаказанно совершил четыре кражи, но на пятой попался. Фото: Wichit Police

Кража на Soi Phatthana Uthit 1 была совершена ночью 17 августа, а во второй половине дня 18 числа подозреваемого арестовали в магазине мобильных телефонов на острове Сирэ, сообщил полицейский участок Вичита на своей странице в Facebook.

Полиция не уточнила, что именно было украдено из дома на Soi Phatthana Uthit 1, но перечислила вещи, изъятые у господина Киттисака при аресте. В список входят мобильный телефон Vivo за 12 тыс. бат, 1500 бат наличными, сумка, очки, браслет и скутер Honda Click без номерных знаков.

С некоторыми из этих вещей полиция сфотографировала господина Киттисака в участке. При этом на снимке рядом с ним стоит женщина, указывающая на вещи пальцем, что позволяет предположить, что это законная владелица имущества и потерпевшая.

На допросе господин Киттисака сознался, что ранее совершил еще четыре подобные кражи – три в зоне ответственности полиции Вичита и одну в зоне ответственности полиции Пхукет-Тауна.

Киттисаку пока что предъявили обвинения в краже из жилого дома в темное время суток с использованием транспортного средства.

 

 

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