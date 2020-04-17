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Арестованное рыболовецкое судно загорелось в порту Пхукета

Рыболовецкое судно, арестованное властями Пхукета в 2016 году за промысел без лицензии, загорелось в канале у восточного побережья острова вечером 16 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Апреля 2020, 12:15 PM
Пожар на борту Shun Lai начался около 21:30 вечера 15 апреля. Kusoldharm Phuket

Пожар на борту Shun Lai начался около 21:30 вечера 15 апреля. Kusoldharm Phuket

Пожар на борту Shun Lai начался около 21:30 вечера 15 апреля. Kusoldharm Phuket

Пожар на борту Shun Lai начался около 21:30 вечера 15 апреля. Kusoldharm Phuket

Пожар на борту Shun Lai начался около 21:30 вечера 15 апреля. Kusoldharm Phuket

Пожар на борту Shun Lai начался около 21:30 вечера 15 апреля. Kusoldharm Phuket

Пожар на борту Shun Lai начался около 21:30 вечера 15 апреля. Kusoldharm Phuket

Пожар на борту Shun Lai начался около 21:30 вечера 15 апреля. Kusoldharm Phuket

Сообщение о пожаре на борту арестованного рыболовецкого судна Shun Lai поступило в экстренные службы и полицию около 21:30 вечера четверга, 16 апреля. В момент происшествие судно стояло на якоре в канале Тха-Джин примерно в 100 м от пирса Asian Marina Pier в Рассаде. Рядом находились другие рыболовецкие суда.

Тушение пожара заняло около двух часов. Как пояснили пожарные, корпус судна был изготовлен из стали, но на борту было достаточно горючих материалов.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

Судно Shun Lai пришло на Пхукет для осуществления ремонта в сентябре 2016 года в компании еще восьми судов. В поданных властям документах утверждалось, что весь флот был официально зарегистрирован в Боливии, но проверка показала, что никаких лицензий на промысел власти этой страны указанным судам не выдавалось. В итоге два судна успели покинуть Пхукет, семь – включая Shun Lai – были арестованы.

 

 

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