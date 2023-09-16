Арендодателей и отельеров отправили на перерегистрацию в системе подачи сведений об иностранных жильцах

Иммиграционное бюро Таиланда просит менеджеров отелей и владельцев арендного жилья заново пройти регистрацию в системе для онлайновой подачи сведений об иностранных жильцах. Согласно закону, все лица, предоставляющие жилье зарубежным гражданам, должны в течение 24 часов уведомлять о постояльцах Иммиграционное бюро по форме ТМ.30, за неисполнение требования предусмотрены штрафы. С 15 сентября соответствующий онлайн-сервис переехал на новый адрес, но без прямого переноса старой базы данных. Старые учетные записи перестали действовать. Ведомство обещает, что процесс перерегистрации для уже зарегистрированных владельцев жилья и менеджеров отелей будет «автоматическим», хотя и потребует предоставления данных о себе и своей недвижимости заново.

Новости Пхукета

16 Сентября 2023, 10:22 AM

Иммиграционное бюро просит владельцев жилья и менеджеров отелей заново пройти регистрацию в системе подачи отчетов ТМ.30. Коллаж: Immigration Bureau

В уведомлении Иммиграционного бюро, которое опубликовал и пхукетский офис ведомства, операторы арендного бизнеса приглашаются «начать использовать новый канал подачи информации о постояльцах с 15 сентября 2023 года». В сообщении прямо говорится, что «старые имена пользователей» для регистрации в системе отменяются, так что менеджерам отелей и владельцам иного жилья нужно пройти повторную регистрацию для получения новых.

«Система автоматически одобрит заявки. Рассмотрение сотрудниками Иммиграционного бюро не требуется», – говорится в тексте.

Новая система находится по URL-адресу https://tm30.immigration.go.th. Получить консультацию можно по телефону 066 0749815 и электронной почте saraban_systemdata.imm@police.go.th. Руководство пользователя по системе доступно здесь.

Управляющая пхукетского отеля, которую «Новости Пхукета» попросили утром 15 сентября проверить систему, подтвердила, что ее старые логин/пароль больше не действуют и необходима именно новая регистрация с вводом основных данных пользователя системы.

Собеседница редакции подтвердила, что речь идет о «регистрации с нуля», но не смогла сказать, насколько «автоматическим» является процесс, поскольку в ее случае перерегистрировать нужно было аккаунт, к которому привязаны несколько гостиниц одного отеля. Управляющая передала новые требования Иммиграционного бюро руководству и по состоянию на утро 16 сентября ожидала новой связки логин/пароль для пользования системой.

Согласно статье 38 Закона об иммиграции, иностранный постоялец отеля или арендатор виллы/апартаментов должен быть зарегистрирован в Иммиграционном бюро в течение 24 часов. Штраф за неисполнение требования – 2 тыс. бат для физлица и 2-10 тыс. бат для менеджера отеля. Впрочем, на практике Иммиграционное бюро не применяет санкций к владельцам жилья при опоздании по уважительным причинам. Штрафы грозят тем, кто не передает информацию систематически или намеренно.

В мае этого года Иммиграционное бюро приводило в порядок другую свою базу данных – ту, в которой содержится информация о находящихся в стране иностранцах. Глава пхукетского офиса бюро Тханет Сукчай говорил, что «ревизия оверстэйщиков» позволила избавиться от значительного «мертвых душ» в системе, то есть иностранцев, которые по базе значились живущими в стране, а на деле давно покинули Таиланд или даже умерли.

Как указывал полковник Сукчай, был даже один случай «получения тайского гражданства», хотя «Новости Пхукета» не исключают, что это ошибка перевода и на самом деле полковник имел в виду разрешение на постоянное проживание, тайский аналог вида на жительство.

В рамках кампании Crime Free Phuket / White Accomodation пхукетский офис Иммиграционного бюро с 2023 года уделяет особое внимание именно лицам, сдающим жилье иностранцам. Работа с этой группой стала ключевой новацией после возобновления массовых прибытий зарубежных туристов и новых экспатов на Пхукет в 2022 году.

Среди прочего, при привлечении иностранца к ответственности за то или иное не иммиграционное нарушение закона полицейские из Иммиграционного бюро выезжают к человеку, предоставившему ему жилье, и проводят беседу с ним.

«Если тайский владелец жилья не помогает нам в мониторинге и позволяет жить у себя преступникам, то этого демонстрирует его равнодушие к Пхукету», – пояснял логику полковник Сукчай.

По словам офицера, такое предупреждение тайские лендлорды воспринимают серьезно, «поскольку они ведут бизнес и опасаются, что это скажется именно на бизнесе».

«Когда мы арестовываем иностранца за совершение преступления, мы вызываем в офис Иммиграционного бюро человека, у которого он снял жилье, и выносим арендодателю предупреждение. Это делается параллельно с организацией депортации жильца-иностранца. Вынесение предупреждения действует на них, поскольку сдача жилья является их бизнесом, и они опасаются, что это скажется именно на бизнесе», – говорил полковник Сукчай.