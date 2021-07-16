Aquella Golf and Country Club открывается в Пханг-Нга.

Aquella Golf and Country Club – интегрированный гольф-клуб чемпионского уровня у побережья провинции Пханг-Нга – приглашает гольфистов оценить свои достоинства.

Новости Пхукета

Поле состоит из стремительных, плавно раскатывающихся гринов и волшебных холмистых фэрвеев, плавно изгибающихся по всей территории. Гольф-клуб расположен в окружении холмов рядом с бесконечной песчаной полосой Андаманского моря и включает ухоженные игровые пространства, впечатляюще выполненные бункеры, окруженные старинными железнодорожными шпалами.

Комплекс Aquella располагается на 1,8 млн кв. метров живописных и уединенных пейзажей, включая 2,5 км пляжа Тхай-Муанг в провинции Пханг-Нга. На территории находятся Aquella Golf and Country Club, просторные виллы, лагуна с пирсом и пляжный клуб. На этапе планирования и постройки находится также люксовый отель.

Непосредственно само поле для гольфа на 18 лунок с паром 72 занимает 7 тыс. ярдов и находится в самом сердце Aquella. Гольфистов ждут узкие фэйрвеи, покрытые травой Platinum Paspalum, волнообразные грины и ти, быстрые зоны путинга и стратегически расположенные бункеры, огражденные винтажными железнодорожными шпалами. Проверка на точность ждет игроков от ти до гринов, окруженных прекрасными ручьями, клонгами и лагунами, вода в которых поднимается и опускается вместе с приливами и отливами.

Поле находится в идеальном состоянии и готово принять членов клуба и гостей, желающих сыграть партию в гольф на идеальной поверхности. Пусть поле и небольшое, но сам Aquella Golf and Country Club был спроектирован стратегически и дополнен скоростными гринами, чтобы гольфисты при прохождении курса получили разнообразие вызовов.

Комфорт во время игры также обеспечивают гольф-карты Club Car Tempo, оснащенные самыми современными системами GPS Visage GPS, которые выводят на новый уровень ощущения от игры.

Комплекс Aquella также обладает развитой инфраструктурой, включая высококлассную крытую тренировочную площадку, увлекательное поле для мини-гольф на 18 лунок, элегантный клабхаус, магазин спортивных товаров премиального уровня, первоклассный спа-центр, фитнес-центр со 180-градусным видом на поле для гольфа. В свою очередь ресторан Approach готов удовлетворить все потребности гурманов, предложив им впечатляющее меню в стиле тайского фьюжена и зарубежные блюда. Также при ресторане есть лужайка для банкетов и зал для встреч VIP-уровня.. Aquella Golf and Country Club будет готов принять первых гостей на ознакомительные игры с 1 августа 2021 года, продемонстрировав, каким может быть спортивный рай на берегу Андаманского моря. Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-679-308, по электронной почте golfreservation1@aquellagolf.comи на странице www.facebook.com/Aquellagolf.



