Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

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Бангкокский ресторан Haoma и шеф-повар Дипан Керкхолса готовятся удивить гурманов Пхукета своей кухней, удостоенной звезды Michelin, в приватной атмосфере под тентами ресторана Tambu на крыше Avista Hideaway Phuket Patong – Mgallery. Гостей ждет эклюзивное меню с напитками к каждому блюду, созданное специально для ужина La Chaine des Rotisseurs на Пхукете. Дресс-код: пиджаки, брюки (джинсы не допускаются). Цена для членов общества: 6 тыс. бат с человека. Цена для не состоящих в клубе: 7,5 тыс. бат с человека (места ограничены). Забронировать место за столиком на совершенно особенном ужине можно через сайт phuketticketmaster.com.