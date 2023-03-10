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Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Дата/Время начала: 6 Апреля 2023, 06:00 PM - 6 Апреля 2023, 10:00 PM

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Апрельский ужин La Chaine des Rotisseurs на Пхукете

Бангкокский ресторан Haoma и шеф-повар Дипан Керкхолса готовятся удивить гурманов Пхукета своей кухней, удостоенной звезды Michelin, в приватной атмосфере под тентами ресторана Tambu на крыше Avista Hideaway Phuket Patong – Mgallery. Гостей ждет эклюзивное меню с напитками к каждому блюду, созданное специально для ужина La Chaine des Rotisseurs на Пхукете. Дресс-код: пиджаки, брюки (джинсы не допускаются). Цена для членов общества: 6 тыс. бат с человека. Цена для не состоящих в клубе: 7,5 тыс. бат с человека (места ограничены). Забронировать место за столиком на совершенно особенном ужине можно через сайт phuketticketmaster.com.

 

С кем связаться: La Chaine des Rotisseurs Phuket
Адрес: Haoma @ Tambu - Avista Hideaway Phuket Patong - MGallery
телефон: 093 581 1494
Веб-сайт:
http://phuketticketmaster.com

 

Security:

The Pavilions Phuket
Thai Residential

 