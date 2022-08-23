Антитеррористические учения прошли в Андаманском море

В понедельник, 22 августа, в Андаманском море и на Пхукете прошли антитеррористические военно-морские учений SEACAT 2022.

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Как сообщило третье региональное командование ВМФ, в ходе учения отрабатывался захват иностранного грузового судно, на котором группа террористов осуществляла перевозку взрывчатки в тайских водах «для дестабилизации обстановки в различных странах Юго-восточной Азии».

Третий региональный центр защиты национальных интересов на море поставил перед участниками учений задачу найти судно и произвести его захват в море.

В учениях были задействованы корабль HTMS Laem Sing (номер 561), катер морской полиции (номер 706), судно не уточненного класса (1301), две надувные лодки. Роль судна со взрывчатой, которое брал на абордаж спецназ ВМФ, исполняло грузовое судно Sunny Queen.

«Учения SEACAT были направлены на повышение опыта у военнослужащих и усиление сотрудничества ВМФ и береговой охраны Юго-Восточной Азии с США в целях предотвращения терроризма в Андаманском море и Индо-Тихоокеанском регионе», – заявило третье региональное командование ВМФ Таиланда.