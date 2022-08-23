Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Антитеррористические учения прошли в Андаманском море

В понедельник, 22 августа, в Андаманском море и на Пхукете прошли антитеррористические военно-морские учений SEACAT 2022.

Новости Пхукета

24 Августа 2022, 10:00 AM
Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Учения SEACAT в Андаманском море 22 августа. Фото: RTN 3rd NAC

Как сообщило третье региональное командование ВМФ, в ходе учения отрабатывался захват иностранного грузового судно, на котором группа террористов осуществляла перевозку взрывчатки в тайских водах «для дестабилизации обстановки в различных странах Юго-восточной Азии».

Третий региональный центр защиты национальных интересов на море поставил перед участниками учений задачу найти судно и произвести его захват в море.

В учениях были задействованы корабль HTMS Laem Sing (номер 561), катер морской полиции (номер 706), судно не уточненного класса (1301), две надувные лодки. Роль судна со взрывчатой, которое брал на абордаж спецназ ВМФ, исполняло грузовое судно Sunny Queen.

«Учения SEACAT были направлены на повышение опыта у военнослужащих и усиление сотрудничества ВМФ и береговой охраны Юго-Восточной Азии с США в целях предотвращения терроризма в Андаманском море и Индо-Тихоокеанском регионе», – заявило третье региональное командование ВМФ Таиланда.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Ко-Кэу, Рассада останутся без воды 25 августа
Окрестности храма Wat Manik останутся без света 25 августа
Уличный забег пройдет в Кату 26 августа
Уснувший за рулем мотоциклист разбился у Памятника Героиням
Пара из Китая арестована за попытку отправить героин почтой в Австралию
Упавшего за борт рыбака нашли на безлюдном острове на следующий день
Исследование: Тайцы стали проводить меньше времени в интернете
На пляже в Патонге нашли труп мужчины, подозревается передозировка наркотиков
Женщина обвинила владельца жилья в домогательствах
Мать студентки требует от университета 66 млн бат за смерть дочери
Стритрейсеров с Ближнего Востока арестовали в Паттайе
Любителям на скорости проехаться по лужам пригрозили штрафами
Два участка Srisoonthorn Rd. останутся сегодня без света
Часть мыса Панва останется 23 августа без света
Синоптики прогнозируют дожди вплоть до субботы

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential

 