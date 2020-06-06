Анонсированы новые вывозные рейсы в РФ из Бангкока и с Пхукета

Как сообщается в Telegram-канале «» (официальный канал Минкомсвязи), вывозной рейс SHU5495 по маршруту Пхукет – Владивосток запланирован на 10 июня. Вывоз россиян на родину осуществит авиакомпания «Аврора».
Также анонсированы еще три рейса из Бангкока. На 11 июня запланированы рейсы Бангкок – Казань и Бангкок – Красноярск, а на 13 июня – рейс по маршруту Бангкок – Ростов-на-Дону. Номера всех трех рейсов указаны как AFL271. Вывоз должен осуществить «Аэрофлот».
Предварительная регистрация на рейсы осуществляется через портал Госуслуги.