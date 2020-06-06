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Анонсированы новые вывозные рейсы в РФ из Бангкока и с Пхукета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ анонсировало четырех новых вывозных рейса из Таиланда, включая один рейс с Пхукета.

6 Июня 2020, 10:22 AM
Авиакомпания «Аврора» должна выполнить рейс Пхукет – Владивосток в среду, 10 июня. Фото: Fedor Leukhin

Авиакомпания «Аврора» должна выполнить рейс Пхукет – Владивосток в среду, 10 июня. Фото: Fedor Leukhin

Как сообщается в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» (официальный канал Минкомсвязи), вывозной рейс SHU5495 по маршруту Пхукет – Владивосток запланирован на 10 июня. Вывоз россиян на родину осуществит авиакомпания «Аврора».

Также анонсированы еще три рейса из Бангкока. На 11 июня запланированы рейсы Бангкок – Казань и Бангкок – Красноярск, а на 13 июня – рейс по маршруту Бангкок – Ростов-на-Дону. Номера всех трех рейсов указаны как AFL271. Вывоз должен осуществить «Аэрофлот».

Предварительная регистрация на рейсы осуществляется через портал Госуслуги.

 

 

 

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