Анонсированы новые вывозные рейсы в РФ из Бангкока и с Пхукета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ анонсировало четырех новых вывозных рейса из Таиланда, включая один рейс с Пхукета.

6 Июня 2020, 10:22 AM

Авиакомпания «Аврора» должна выполнить рейс Пхукет – Владивосток в среду, 10 июня. Фото: Fedor Leukhin

Как сообщается в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» (официальный канал Минкомсвязи), вывозной рейс SHU5495 по маршруту Пхукет – Владивосток запланирован на 10 июня. Вывоз россиян на родину осуществит авиакомпания «Аврора».

Также анонсированы еще три рейса из Бангкока. На 11 июня запланированы рейсы Бангкок – Казань и Бангкок – Красноярск, а на 13 июня – рейс по маршруту Бангкок – Ростов-на-Дону. Номера всех трех рейсов указаны как AFL271. Вывоз должен осуществить «Аэрофлот».

Предварительная регистрация на рейсы осуществляется через портал Госуслуги.