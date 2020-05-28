Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана озвучил подробности относительно анализов итальянца и его супруги-китаянки, показавших положительный результат при тестировании на коронавирус. Анализы отправлены на повторную проверку.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Мая 2020, 11:17 AM

Анализы двух последних выявленных носителей коронавируса направлены на перепроверку, заявил губернатор Пхукета. Фото: Phuket PR Department

Губернатор Тавипатана выступил с соответствующим заявлении на вчерашней (27 мая) встрече Пхукетского комитета по эпидемиологии, который глава провинции и возглавляет. Губернатор заявил, что результаты анализов у итальянца и китаянки «несостоятельны».

Несмотря на положительный результат тестов, ни мужчина, ни его супруга не демонстрируют никаких симптомов пневмонии, а анализы у их трех дочерей и вовсе отрицательные, хотя все проживают в одном доме.

«Если они правда заражены, то заражены должны быть и лица, находящиеся с ними в близких контактах. Но у их детей вируса не обнаружено», – заявил господин Тавипатана.

«Медицинские специалисты обнаружили, что в этих двух последних случаях обнаруженные клетки вируса являются мертвыми. Я могу заявить, что вирус нежизнеспособен и не может передаваться другим людям. Образцы были отправлены в Университета Махидона для повторных анализов», – добавил губернатор.

При этом из общей статистики выявленных случаев заражения коронавирусом последние результаты исключаться не будут. Равно из нее не были исключены и четыре предыдущих положительных результата, объявленных затем ошибочными.

«Пхукет в безопасности и не должен считаться рисковой провинцией», – заявил губернатор.

Также господин Тавипатана добавил, что на фоне снижения числа заболеваний COVID-19 было принято решение закрыть полевой госпиталь на территории нового комплекса администрации провинции. Полевой госпиталь на территории Университета Принца Сонгкхла уже свернут.





