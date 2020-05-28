Анализы двух последних выявленных носителей коронавируса направлены на перепроверку

Губернатор Тавипатана выступил с соответствующим заявлении на вчерашней (27 мая) встрече Пхукетского комитета по эпидемиологии, который глава провинции и возглавляет. Губернатор заявил, что результаты анализов у итальянца и китаянки «несостоятельны».
Несмотря на положительный результат тестов, ни мужчина, ни его супруга не демонстрируют никаких симптомов пневмонии, а анализы у их трех дочерей и вовсе отрицательные, хотя все проживают в одном доме.
«Если они правда заражены, то заражены должны быть и лица, находящиеся с ними в близких контактах. Но у их детей вируса не обнаружено», – заявил господин Тавипатана.
«Медицинские специалисты обнаружили, что в этих двух последних случаях обнаруженные клетки вируса являются мертвыми. Я могу заявить, что вирус нежизнеспособен и не может передаваться другим людям. Образцы были отправлены в Университета Махидона для повторных анализов», – добавил губернатор.
При этом из общей статистики выявленных случаев заражения коронавирусом последние результаты исключаться не будут. Равно из нее не были исключены и четыре предыдущих положительных результата, объявленных затем ошибочными.
«Пхукет в безопасности и не должен считаться рисковой провинцией», – заявил губернатор.
Также господин Тавипатана добавил, что на фоне снижения числа заболеваний COVID-19 было принято решение закрыть полевой госпиталь на территории нового комплекса администрации провинции. Полевой госпиталь на территории Университета Принца Сонгкхла уже свернут.