Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Аналитики ТАТ повысили прогноз по зарубежным прибытиям в 2022 году

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) повысило прогноз по зарубежным прибытиям в 2022 году до 8 млн после того, как показатель месячных бронирований на июнь взял планку в 1 млн.

Новости Пхукета

22 Мая 2022, 12:00 PM
Туристы в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Bangkok Post

Туристы в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, количество предварительных бронирований на июнь уже превысило 1 млн на фоне отмены обязательного ПЦР-тестирования прибывающих из-за рубежа туристов. Показатель был взят еще 12 мая, и хотя пока что реальных прибытий в таком количестве не было, специалисты ТАТ уже решили, что пора пересмотреть планы на год. Ранее они прогнозировали, что средний уровень в 1 млн прибытий в месяц будет достигнут только в заключительному квартале 2022 года, то есть с октября. Общий прогноз по прибытиям за январь-декабрь – 8 млн.

Согласно данным властей, за период с 1 января по 19 мая Таиланд принял 1,1 млн туристов. Лидерами по турпотоку стали Индия (86,4 тыс.), Великобритания (85,9 тыс.), Германия (71,2 тыс.), США (61,8 ты.) и Россия (59,6 тыс). Общее число регистраций через Thailand Pass – 2,75 млн. До пандемии в первую пятерку по числу прибытий входили Китай, Лаос, Малайзия, Россия и Южная Корея. Из этих стран осталась в топе только Российская Федерация, но и то лишь за счет прибытий, совершенных до прекращения прямого авиасообщения в марте.

Глава ТАТ Ютхасак Супаспорн отметил, что в ближайшее время можно ожидать увеличения турпотока из Лаоса, Малайзи и Южной Кореи на фоне смягчения ограничений на зарубежные поездки в этих страна. В случае с Китаем и Россией нужно ждать двух решений со стороны Москвы и Пекина соответственно – отмены политики нулевой терпимости к COVID-19 в Китае и возобновления прямых авиарейсов в Таиланд из России. При этом господин Супасорн не сказал, что мешает, к примеру, тайским авиакомпаниям летать в Россию, поскольку им не грозит арест самолетов, в отличие от российских авиаперевозчиков.

Господин Супасорн также отметил высокий потенциал индийского и ближневосточного рынка, оценив возможный объем прибытий в 200 тыс. до конца года. Также он выразил надежду на то, что обеспеченные туристы с высоким уровнем дохода могут способствовать тому, что восстановление туристического сектора будет V-образным, то есть практически таким же резким, как и его схлопывание в 2020 году.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Миллиардер Лим Кок Тхай возрождает свою круизную империю под новым именем
Таиланд предложил АСЕАН ввести единый региональный сертификат вакцинации
Таиланд планирует построить новую марину в Чонбури и развивать круизный туризм
Бизнес готов к признанию COVID-19 эндемичной болезнью
В Таиланде будут созданы четыре новых специальных экономических коридора
Таиланд продлил программы по стимулированию внутреннего туризма
Отели не готовы финансировать скидки в рамках We Travel Together из своего кармана
Министерство торговли отмечает рост деловой активности на Пхукете
Аэропорт Пхукета ожидает удвоения прибытий из-за рубежа после 1 мая
ТАТ надеется на 1 млн туристов ежемесячно в конце года
Тайский бизнес выступил против повышения МРОТ
Банк Таиланда может скорректировать политику «дешевых денег» на фоне инфляции
Туристический сбор в 300 бат начнут взимать с третьего квартала
COVID в Китае и боевые действия на Украине ударили по тайскому автопрому
Туристический совет Таиланда призывает к отмене Thailand Pass с 1 июня

 

QSI International School Phuket
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET

 