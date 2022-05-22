Аналитики ТАТ повысили прогноз по зарубежным прибытиям в 2022 году

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) повысило прогноз по зарубежным прибытиям в 2022 году до 8 млн после того, как показатель месячных бронирований на июнь взял планку в 1 млн.

Новости Пхукета

22 Мая 2022, 12:00 PM

Туристы в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, количество предварительных бронирований на июнь уже превысило 1 млн на фоне отмены обязательного ПЦР-тестирования прибывающих из-за рубежа туристов. Показатель был взят еще 12 мая, и хотя пока что реальных прибытий в таком количестве не было, специалисты ТАТ уже решили, что пора пересмотреть планы на год. Ранее они прогнозировали, что средний уровень в 1 млн прибытий в месяц будет достигнут только в заключительному квартале 2022 года, то есть с октября. Общий прогноз по прибытиям за январь-декабрь – 8 млн.

Согласно данным властей, за период с 1 января по 19 мая Таиланд принял 1,1 млн туристов. Лидерами по турпотоку стали Индия (86,4 тыс.), Великобритания (85,9 тыс.), Германия (71,2 тыс.), США (61,8 ты.) и Россия (59,6 тыс). Общее число регистраций через Thailand Pass – 2,75 млн. До пандемии в первую пятерку по числу прибытий входили Китай, Лаос, Малайзия, Россия и Южная Корея. Из этих стран осталась в топе только Российская Федерация, но и то лишь за счет прибытий, совершенных до прекращения прямого авиасообщения в марте.

Глава ТАТ Ютхасак Супаспорн отметил, что в ближайшее время можно ожидать увеличения турпотока из Лаоса, Малайзи и Южной Кореи на фоне смягчения ограничений на зарубежные поездки в этих страна. В случае с Китаем и Россией нужно ждать двух решений со стороны Москвы и Пекина соответственно – отмены политики нулевой терпимости к COVID-19 в Китае и возобновления прямых авиарейсов в Таиланд из России. При этом господин Супасорн не сказал, что мешает, к примеру, тайским авиакомпаниям летать в Россию, поскольку им не грозит арест самолетов, в отличие от российских авиаперевозчиков.

Господин Супасорн также отметил высокий потенциал индийского и ближневосточного рынка, оценив возможный объем прибытий в 200 тыс. до конца года. Также он выразил надежду на то, что обеспеченные туристы с высоким уровнем дохода могут способствовать тому, что восстановление туристического сектора будет V-образным, то есть практически таким же резким, как и его схлопывание в 2020 году.