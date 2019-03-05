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Американец сломал руку и попал в ловушку на скалах во время прилива

Спасатели из Раваи благополучно доставили в безопасное место американца со сломанной руку, который не мог выбраться с прибрежных скал во время прилива. Мужчина рыбачил с камней на мысе Промтхеп, подскользнулся, получил перелом и не смог подняться наверх самостоятельно.

5 Марта 2019, 01:26 PM
Фото: Отделение DDPM в Раваи

Фото: Отделение DDPM в Раваи

Фото: Отделение DDPM в Раваи

Фото: Отделение DDPM в Раваи

Фото: Отделение DDPM в Раваи

Фото: Отделение DDPM в Раваи

Фото: Отделение DDPM в Раваи

Фото: Отделение DDPM в Раваи

Фото: Отделение DDPM в Раваи

Фото: Отделение DDPM в Раваи

Сообщение о попавшем беду рыбаке-иностранце поступило в отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) при муниципалитете Раваи около 15:30 понедельника, 4 февраля.

Как рассказал глава отделения Тирапонг Таоданг, 60-летний американец Ричард Джон Шредер рыбачил с камней на мысе Промтхеп, подскользнулся, сломал руку и не смог выбраться со скал. Происшествие заметили другие отдыхающие, которые однако не смогли помочь ему самостоятельно и вызвали спасателей.

По словам господина Таоданга, оказать помощь мужчине с берега действительно оказалось невозможно, поэтому спасатели воспользовались надувной лодкой, чтобы добраться до него по воде. Американца отвезли на пляж Януй, где уже ожидал автомобиль парамедиков, доставивший его в центр неотложной помощи при строящейся больнице в Чалонге.

«Скалы могут быть опасным, и каждый год мы сталкиваемся со множеством ситуаций, когда люди падают на них и получают травмы. Мы установили знак, предупреждающий о том, что поверхность камней может быть скользкой и опасной, но люди на них все равно забираются», – посетовал спасатель.

 

 

 

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