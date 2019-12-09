Американец покинул Таиланд после ссоры с подругой, в ходе которой вывихнул ей челюсть

Произошедшая в одном из отелей Калима ссора двух туристов из США закончилась тем, что женщине пришлось вправлять вывихнутую челюсть, а ее партнер спешно покинул страну, пока она находилась в больнице. При этом пострадавшая оказалась американской гражданкой тайского происхождения.

Новости Пхукета

9 Декабря 2019, 05:02 PM

Майор турисической полиции Эккачай Сири. Фото: Архив The Phuket News

Как подтвердил майор турисической полиции Эккачай Сири, правоохранительные органы Пхукета объявили в розыск 30-летнего гражданина США Дэвида Кэша Бризуэла, вывихнувшего 26-летней подруге Терезе Фахм Сэчин челюсть в ходе семейного скандала. Мужчине предъявлены обвинения в нападении и причинении вреда здоровью другого человека. При этом тайская полиция, по словам майора Сири, планирует добиваться от США ареста разыскиваемого на родине.

«Туристическая полиция и полиция Камалы работают над получением ордера на арест. Затем мы обратимся к посольству США с запросом на помощь в розыске мужчины и помещении под арест на основании полученного ордера», – заявил майор Сири.

Как рассказал офицер, господин Бризуэла и госпожа Сэчин прилетели на Пхукет во вторник, 3 декабря, и планировали пробыть здесь ровно неделю. Однако вечером пятницы, 6 числа, между партнерами, состоявшими в отношения в течение пяти лет, произошла ссора, в ходе которой господин Бризуэла ударил госпожу Сэчин локтем в лицо.

Женщина с текущей изо рта кровью выбежала из номера и попросила помощи на стойке регистрации отеля, после чего была доставлена в больницу Patong Hospital, где получила «базовую медицинскую помощь», а затем вернулась в отель. При этом госпожа Сэчин подтвердила, что господин Бризуэла сопровождал ее при поездке в больницу.

На следующий день госпожа Сэчин решила посетить стоматологическую клинику, где и узнала, что у нее была вывихнута челюсть. Специалисты Patong Hospital этого не заметили. Из стоматологии госпожа Сэчин отправилась в Bangkok Hospital для получения требуемой медпомощи и провела в больнице сутки. За это время ее партнер покинул Таиланд. Еще в вечер ссоры господин Бризуэла выписался из отеля, а пока женщина была у врачей, вылетел из страны.

Говоря о причинах ссоры, госпожа Сэчин заявила, что у ее мужа произошла вспышка ревности, когда она в такси слишком близко нагнулась к водителю.





