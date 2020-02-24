Американец арестован за кражу из магазина Gucci в Central Phuket

Полиция Вичита арестовала 21-летнего американца за кражу трех кошельков из магазина Gucci в торгово-развлекательном комплексе Central Phuket.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Февраля 2020, 10:47 AM

Кристоферу Аллену Браману были предъявлены обвинения в краже и превышении разрешенного срока пребывания на территории Королевства Таиланд. Фото: Полиция Вичита

Как сообщил шеф полиции Вичита полковник Суджин Нинборди, гражданин США Кристофер Аллен Браман был задержан по заявлению менеджера магазина Gucci Кантимы Ниякит.

Госпожа Ниякит обратилась в полицию 20 февраля. Согласно заявлению женщины, днем ранее в ее магазин зашел молодой американец, проявивший интерес к продукции, а затем женщина не досчиталась трех брендовых кошельков общей стоимостью свыше 43 тыс. бат. К заявлению о краже господа Ниякит приложила записи с камер видеонаблюдения.

Согласно заявлению полковника Нинборди, подходящий под описание мужчина был замечен в тот же день на пешеходном мосту между двумя корпусами Central Phuket. Подозреваемого задержали. Украденные кошельки были обнаружены в доме, который иностранец снимал в Чалонге.

Кристоферу Аллену Браману были предъявлены обвинения в краже и превышении разрешенного срока пребывания на территории Королевства Таиланд. Последний факт был установлен в ходе проверки документов иностранца.