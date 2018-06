Alibaba добавит цифровых технологий в тайско-китайскую торговлю Китайский гигант Alibaba намерен вложить 11 млрд бат в тайскую экономику, поддержав как высокотехнологичные отрасли, так и сельское хозяйство. Эндрю Вуд 6 Мая 2018 12:00:00 Договоренности о сотрудничестве с Albibaba были достигнуты в ходе состоявшегося в середине апреля визит в Таиланд основателя и председателя совета директоров Alibaba Group Джека Ма. В ходе визита господин Ма встретился с премьер-министром cтраны и другими высокопоставленными тайскими чиновниками. По итогам встреч были подписаны четыре соглашения о взаимопонимании по сотрудничеству в различных сферах. 1. Использование технологий интернет-торговли для поддержки экспорта тайской сельхозпродукции в Китай (пилотный проект уже запущен с Tmall.com). 2. Развитие человеческих ресурсов для тайской е-коммерции и стартапов (совместно с Alibaba Business School). 3. Создание цифровой туристической платформы в Таиланде (партнером выступает Zhejiang Fliggy Network Technology). 4. Создание цифрового смарт-хаба в рамках Восточного экономического коридора (в проекте участвует Cainiao Smart Logistics Network). Не экспрессом единым Alibaba Group была основана Джеком Ма и его компаньонами в 1999 году. Большинству жителей Таиланда и России компания известна как оператор популярных торговых площадок в интернете, таких как AliExpress, TaoBao или Lazada. Однако спектр интересов Alibaba не ограничивается одной лишь розничной интернет-торговлей. В списке активов группы – сервис для путешественников Fliggy, облачная платформа Alibaba Cloud, платежная система Alipay, кинокомпания Alibaba Pictures, бизнесы в области спорта и здравоохранения AliSport и AliHealth. Центральный же актив – торговая B2В-площадка для малого и среднего бизнеса Alibaba.com. Как указывалось выше, планы Alibaba на тайском рынке предполагают создание в Таиланде онлайн-зоны свободной торговли. Также Джек Ма и Прают Чан-Оча обсуждали и другие возможности сотрудничества, в частности, китайский гигант согласился поддержать тайские стартапы, фермеров, малый и средний бизнес за счет повышения цифровизации их работы через торговые платформы Alibaba. Отдельно на встрече обсуждались планы по инвестициям Alibaba в создание цифрового смарт-хаба в рамках Восточного экономического коридора (ЕЕС). Этот проект должен упростить экспорт сельскохозяйственной продукции из Таиланда в Китай, выход его на полный функционал запланирован на следующий год. Третий хаб Тайская зона свободной торговли станет третьим из подобных проектов Alibaba. Первые два хаба интернет-торговли (e-hub) были запущены в родном для группы Ханчжоу и в Малайзии. В перспективе же группа хотела бы создать подобные зоны по всему миру, которые вместе бы составляли единую платформу глобальной электронной торговли (eWTP). Пользователям таких хабов обещается минимизация тарифов, ускорение таможенных процедур и логистическая поддержка самого высокого уровня. «Наша миссия в рамках eWTP – сделать мир более инклюзивным и устойчивым, поддержать развивающиеся страны, мелкий и средний бизнес, молодых людей», – заявил Джек Ма в ходе визита в Бангкок. Комментируя инициативы Alibaba, вице-премьер Сомкид Джатусрипитак подчеркнул, что они окажут существенную поддержку проекту Восточного экономического коридора. Согласно планам тайского правительства, его запуск позволит увеличить ежегодный темп роста ВВП с нынешним 3,9% до 5% к 2020 году. «Китай сейчас движется к тому, чтобы стать крупнейшей мировой страной-потребителем на фоне роста доходов граждан и увеличения численности среднего класса до 300 млн человек. Сложно представить лучший момент для стран-экпортеров, чтобы выйти на китайский рынок, поскольку Китай сейчас распахивает двери для мировой торговли», – заявил Джек Ма после встречи с тайским экспортерам. «Продукция тайского сельского хозяйства, такая как рис, дуриан и тропические фрукты, пользуется спросом у китайских потребителей», – добавил он. «В лице Таиланда мы видим долгосрочного партнера, которому готовы помочь в процессе цифровой трансформации», – указал глава Alibaba. По словам Джека Ма, группа «верит в то, что у Таиланда есть потенциал, чтобы стать центром электронной торговли в регионе, что соответствует государственной политике страны». Вначале будет рис Старт сотрудничества в сфере электронной торговле ознаменовал запуск Флагманского магазина тайского риса (Thai Rice Flagship Store) на принадлежащей Alibaba площадке В2С-торговли Tmall.com. Министерство торговли Таиланда ожидает, что через онлайн-каналы в этом году будет экспортировано 45 т высококачественного тайского риса, а в следующем году – 120 т. На той же площадке был проведен и эксперимент по продаже тайских дурианов китайским потребителям. За первую минуту акции было продано 80 тыс. дурианов, а всего за акцию – 130 тыс. Благодаря возможностям логистической платформы Cainiao Network, покупатели должны получить дурианы из Таиланда в течение суток. В рамках демонстрации своих возможностей Alibaba намерена за три года реализовать в Китае дурианов на 15 млрд бат в дополнение к другой экспортной продукции из Таиланда.