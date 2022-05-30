Активы на 62 млн арестовали на Пхукете в рамках операции Defeat Andaman

Королевская полиция Таиланда сообщила о проведении в четырех провинциях масштабной операции Defeat Andaman, направленной на выявление активов, приобретенных на средства от наркоторговли членами преступной группировки, занимавшейся большими объемами метамфетамина. Всего были арестованы активы на 113 млн бат, причем больше половины было обнаружено и арестовано на Пхукете (на 62 млн бат).

Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: PR Phuket

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете арестовали активы наркоторговцев на 62 млн бат. Операция получила название Defeat Andaman и проходила также в Бангкоке, Чианг-Рае и Наратхивате. Там были произведены аресты имущества еще на примерно такую же сумму. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об итогах операции Defeat Andaman было объявлено на брифинге для прессы, прошедшем 29 мая в штаб-квартире полиции Таиланда по восьмому региону в Май-Кхао. На мероприятии собралось более десятка высокопоставленных офицеров во главе с генерал-лейтенантом Монтри Йимйэмом, специальным советником в Офисе Королевской полиции Таиланда.

Генерал Йимйэм рассказал, что масштабное дело началось с ареста неких Рукмана Ва-Нго и Джамухаруси Бинджа-Аронга в провинции Сураттхани. Офицер не раскрыл подробности операции, которая привела к их аресту 14 октября 2021 года, но заявил, что у мужчин изъяли 1 кг кристаллического метамфетамина и 1,39 млн метамфетаминовых таблеток.

Ровно через месяц, 14 ноября, в Бангкоке были арестованы еще два подозреваемых – некие Атчария Чалэмвари и Латтхи Пинкет. У них изъяли 300 кг кристаллов и 200 тыс. таблеток.

Полиция привлекла к расследованию деятельности наркоторговцев Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO), чтобы изучить «активы и финансовые потоки» подозреваемых. В результате этой работы, как заявил генерал Йимйэм, были вскрыты многочисленные «маршруты отмывания денег по всему Таиланду которые маскировались, чтобы избежать внимания официальных лиц».

Операция по аресту выявленных активов получила название Defeat Andaman. Мероприятия проводились в Бангкоке, а также в провинциях Чианг-Рай, Пхукет и Нараттхиват. При этом на Пхукете, как говорилось, улов был самым большим – на 62 млн бат при общей сумме арестованного в 113 млн бат. В частности, на острове тайские власти арестовали:

Salsa Villa Limited Partnership ( оценка – 10 млн бат );

P.YMN Co., Ltd ( 5 млн бат );

Каучуковая плантация, 20 рай (2 0 млн бат );

Nai Yang Bay Restaurant ( 5 млн бат );

TT Shop Nai Yang Beach ( 5 млн бат );

Дом по адресу 82/24, Moo 5, Sakoo ( 5 млн бат );

Дом по адресу 92/6, Moo 5, Sakoo ( 5 млн бат );

CleanMax Phuket Company (7 млн бат) ;

В рамках операции также были арестованы: в Чианг-Рае – дом и земельный участок (стоимостью в 1,2 млн бат вместе); в Бангкоке – автомобиль, дом и огнестрельное оружие (8,1 млн бат); в Наратхивате – три машины, три мотоцикла, два земельных участка, жилой проект D-ONE Home, шесть экскаваторов (42,1 млн бат).

Выступая в штабе полиции на Пхукете, генерал Йимйэм отметил, что борьба с группировками наркоторговцев подобного размаха представляет собой непростую задачу, но в этом раз получилось добиться результата, благодаря успешному сотрудничеству разных ведомств. Также офицер добавим, что у арестованных членов группы имелись связи среди политиков и чиновников. В связи с этим также проводится следственная работа.