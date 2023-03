Активные аресты оверстэйщиков продолжаются на Самуи

Иммиграционное бюро провинции Сураттхани продолжает кампанию по борьбе с нарушителями визового законодательства и по-прежнему остается самым публичным в этой работе. Во вторник, 14 марта, ведомство отчиталось о двух новых арестах за превышение разрешенного срока пребывания в стране. Арестованы были 35-летний швед и 64-летний бразилец, причем обоим не грозили бы депортация и черный список, если бы они сами добровольно сообщили в Иммиграционное бюро об оверстэе.

Согласно публикации на странице Иммиграционного бюро Сураттхани в Facebook, в воскресенье, 12 марта, на Самуи был арестован 34-летний гражданин Швеции по имени Кристофер Тони Сетфорд. Мужчину арестовали около 15:30 у пляжа Чавенг. Оверстэй у шведа к тому моменту составлял 75 дней.

В понедельник, 13 марта, в материковой части провинции был арестован 64-летний бразилец Пинту Адилсон Брасилейру. Престарелого иностранца, оверстэй у которого составлял всего 10 дней, арестовали в больнице Surat Thani Hospital. Иммиграционное бюро не уточнило, находился ли он там в качестве пациента или навещал кого-то, однако на фото он изображен в рубашке, напоминающей больничную.

Согласно действующей с 2016 года политике Good guys in, Bad guys out, арестованных шведа и бразильца ждет депортация с занесением в черный список на пять лет, поскольку они были именно арестованы, а не добровольно сообщили в Иммиграционное бюро об истечении сроков пребывания в стране. В последнем случае оба могли бы избежать депортации. Правила Good guys in, Bad guys out следующие:

При добровольной сдаче в руки властей:

Более 90 дней оверстея – черный список на 1 год;

Более 1 года оверстея – черный список на 3 года;

Более 3 лет оверстея – черный список на 5 года;

Более 5 лет оверстея – черный список на 0 года.

В случае ареста властями:

Менее 1 года или 1 год оверстея – черный список на 5 лет;

Более 1 года оверстея – черный список на 10 лет.

Политика Good guys in, Bad guys out предполагает депортацию и черный список при любом аресте или при оверстэе более 90 дней по любой причине, даже если иностранец оказался в положении оверстейщика невольно, например, по причине задержки с перевыпуском паспорта. Последнее актуально сейчас для россиян, поскольку получение нового документа через посольство РФ в Таиланде сейчас затруднено отсутствием мест в очереди на запись и долгим сроком изготовления документа.