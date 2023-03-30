Активисту грозит до 7 лет тюрьмы за граффити в Бангкоке

Полиция Бангкока арестовала 24-летнего мужчину за политическое граффити на стене, ограждающей территорию Храма изумрудного Будды в Бангкоке. Активист был арестован, когда нарисовал символ анархии с зачеркнутым числом 112 рядом и пытался нанести некую надпись, закончить которую ему не дали полицейские. Обвинения против мужчины пока не политические, но и просто за факт надписи на историческом памятнике ему может грозить семилетний тюремный срок. Также на акции была арестована 15-летняя девушка, которую СМИ называют, возможно, самой молодой фигуранткой дел об оскорблении монархии (статья 112 УК Таиланда) за последние три года.

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Очередное политическое высказывание молодежи в Бангкоке получило широкий резонанс в социальных сетях. На распространяющемся в интернете видео, снятом около 17:40 вторника, 28 марта, полиция арестовывает 24-летнего Суттави Сойкхама. Художник из Кхон-Кэна и активист «Свободной молодежи» (Free Youth) в это время оставляет политическое граффити на стене, ограждающей территорию храма Wat Phra Kaew у Большого Дворца.

Как пишет Bangkok Post, на месте событий также была арестована 15-летняя активистка, фигурирующая в публикации как Йок, поскольку закон охраняет несовершеннолетнюю от разглашения ее имени (но не от перспективы стать политзаключенной).

Девушка находилась в розыске по обвинению в оскорблении тайской монархии после акции протеста 13 октября 2022 года. Газета указывает, что она, видимо, является самой юной из более 200 фигурантов дел по 112-й статье о Lese Majeste за последние три года.

После ареста полиция ходатайствовала о заключении Суттави Сойкхама под стражу на 12 суток, но состоявшийся 29 марта суд одобрил выход под залог в размере 50 тыс. бат, сообщило объединение Тайские юристы по защите прав человека (TLHR). Активисту пока что вменяется только нарушение Закона о чистоте и Закона о древних памятников. По первой статье ему грозит до месяца тюрьмы и/или 10 тыс. бат штрафа, по второму – до семи лет тюрьмы и/или 700 тыс. бат штрафа. Чистосердечное признание будет означать сокращение срока вдвое, и едва ли господин Сойкхам будет отрицать, что он выступает за отмену статьи 112 УК об оскорблении монархии.

Йок после ареста на свободу так и не вышла. Девушка провела ночь в полицейском участке Самрат-Рата и 29 числа также предстала перед судом, но в ее случае – перед судом по делам несовершеннолетних и семьи. На заседании она сидела спиной к судье, отказываясь участвовать в процессе. После суда ее отправили в центр содержания несовершеннолетних в Накхон-Патхоме, отметили юристы TLHR.

Глава полицейского участка Пхра-Ратчаванга полковник Напхатпхонг Коситсуриямани заявил, что в районе Храма изумрудного Будды и Большого Дворца были усилены патрули, чтобы не допустить повторения инцидента. Впрочем, повторения начались в первую же ночь после ареста активиста, но в других местах тайской столицы, отмечает Coconuts Bangkok. На фото из соцсетей можно увидеть совершенно аналогичный набор изображений: символ анархии, перечеркнутое число 112 и букву «Р».

Aрест активиста прокомментировал главнокомандующий тайской армии Нарронгпан Джитткэу, заявивший, что всякий нарушитель закона должен нести ответственность. Он отметил, что «не может запретить людям думать то, что они думают, но законы должны уважаться, включая те, что касаются древних памятников». По словам генерала, «добрые люди» из числа тайских граждан не желают осквернения почитаемых ими мест. Также он подтвердил, что вместе с полицейскими охрану Большого Дворца и храмов осуществляют военные.

Согласно данным TLHR, с начала протестных акций «Свободной молодежи» в июле 2020 года по конец февраля 2023 года за политические высказывания и участие в манифестациях были арестованы и привлечены к ответственности 1895 человек. В отношении 233 были возбуждены дела об оскорблении монархии. Максимальное наказание по тайской статье 112, которую «Википедия» называет, возможно, самой строгой из статьей о клевете в мире, составляет 15 лет тюрьмы. Впрочем, статья 207.3 УК РФ о распространении ложных сведений об армии также предполагает до 15 лет.