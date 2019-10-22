AFP: Отели Пхукета вынуждены снижать цены из-за сокращения турпотока из Китая

Сокращение турпотока в Таиланд из Китая ударило по заполняемости номерного фонда отелей Пхукета и заставило отельеров пойти на снижение цен в борьбе за постояльцев, пишет AFP. В качестве причин спада агентство называет последствия китайско-американской торговой войны и рост курса тайского бата, подорожавшего к юаню на 10% с начала года. Также упомянут и негативный эффект от прошлогоднего кораблекрушения у берегов Пхукета, унесшего жизни 47 китайских туристов.

Новости Пхукета

22 Октября 2019, 11:12 AM

Фото: AFP / Mladen Antonov

Статья AFP о положении дел в туристической отрасли Пхукета открывается утверждением о том, что в прошлом году остров был вторым по популярности туристическим направлением Таиланда, уступая по числу принятых туристов лишь Бангкоку. Китайские граждане, при этом, обеспечивали более четверти всех визитов.

При этом приведенные в материале цифры по китайскому турпотоку вызывают вопросы. В частности, агентство пишет следующее: «Если в 2018 году поездки совершили 2,2 млн человек из этой страны, согласно официальным данным, то показатель за январь-сентябрь сократился на одну пятую год к году».

AFP не уточняет, какой именно источник официальных данных использовался при подготовке материала. При этом, согласно статистике Минтуризма, за январь-август Таиланд принял свыше 7,6 млн китайских граждан. Непосредственно на Пхукете, по заявлению главы местного офиса Туристического управления Таиланда, отдохнули 3 млн китайцев.

В качестве местного источника информации агентство цитирует почетного консула Франции на Пхукете и отельера Клода Де Крисси, который заявил AFP, что ему пришлось снизить свои расценки на размещение вдвое. Также господин Де Крисси добавил, что раньше китайские туристы обычно были на острове и в низкий сезон, но в этом году подобного не наблюдается.

Кроме господина Де Крисси, в статье цитируются некий анонимный «отраслевой инсайдер» и глава регионального отделения Ассоциации отелей Таиланда и владелец Vijitt Resort Конгсак Кхупонгсакорн. Первый выразил обеспокоенность ситуацией, второй – констатировал продолжающийся рост числа отельного номерного фонда на Пхукете.

Также в статье приводится мнение некого Пола Скотта из Австралии, регулярно отдыхающего на острове в последние 15 лет.

«Я никогда не видел, чтобы дела были такими плохими, как в настоящий момент», – заявил AFP австралиец.

Падение турпотока он связал с укреплением курса тайского бата и тем фактом, что Таиланд перестал быть тем «нетронутым раем для отпуска», которым когда-то являлся.

«Сейчас он уже не настолько новый... и не дешевый», – добавил мужчина.

Как пишет AFP, отельеры и туроператоры ищут замену китайским туристам на других рынках, среди которых наиболее перспективным выглядит индийский. Согласно статистике Минтуризма, за январь-август этого года турпоток из Индии составил 1,3 млн человек (рост на 25% год к году), а ожидаемый показатель по итогам всего года – 2 млн.

«Мы надеемся на то, что гости из Индии оживят этот сектор», – цитирует AFP господина Кхупонгсакорна.

В качестве позитивных факторов AFP отмечает рост среднего класса в Индии, увеличение числа прямых рейсов, а также возможность безвизового посещения страны индийскими гражданами. По всей видимости, под «безвизовым посещением» в AFP понимают бесплатное оформление виз по прибытию индийским туристам.

Также агентство обратилось за комментарием к главе Туристического управления Таиланда Ютхасаку Супасорну, который заявил, что не теряет оптимизма и расчитывает на достижение целевого показателя в 39,8 млн зарубежных туристов по итогам года. Впрочем, AFP подчеркивает, что о таком росте турпотока, как по итогам 2018 года, речи не идет. Тогда количество прибытий за 12 месяцев выросло с 35,6 млн до 38,2 млн.