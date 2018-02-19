Аэропорт Пхукета признал наличие проблем с кондиционерами в старом терминале

Международный аэропорт Пхукета сегодня (19 февраля) выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о том, что в терминале внутренних рейсов действительно есть проблемы с кондиционированием воздуха.

19 Февраля 2018 17:10:59

Аэропорт Пхукета подвергся шквалу критики в социальных сетях после того, как на Facebook было опубликовано возмущенное сообщение о том, что из-за проблем с кондиционированием терминал внутренних рейсов превратился в «сауну».

Изначальное сообщение опубликовала пользователь Paithoon Tou Monpanthong, призвавшая других пользователей поделиться этой публикацией. В итоге пост за сутки расшарили около 600 раз.

«Я пишу это потому, что мне жалко туристов. Здесь жарко как в сауне, а еще чувствуется запах. Вместо кондиционеров воздух охлаждают несколько вентиляторов», – написала Paithoon Tou Monpanthong, подчеркнувший, что она сама была одним из пассажиров, вынужденных страдать от жары.

Кроме того, Paithoon Tou Monpanthong указала на неподобающее поведение сотрудников аэропорта в отношении туристов.

«Персонал по-тайски заявлял иностранцам, что их испытывают, потому что они улетают. Некоторые сотрудники со злобой смотрели на туристов, пытавшихся расслабиться», – заявила Paithoon Tou Monpanthong,

«Аэропорт должен соответствовать международным стандартам, и именно поэтому люди жалуются в соцсетях», – пояснила она.

На следующий день аэропорт опубликовал на своей странице в Facebook официальный комментарий, в котором признал наличие проблемы.

«В тот момент в терминале было много пассажиров. А ремонт системы кондиционирования, которая недостаточно хорошо работает еще не завершен. Прямо сейчас наш персонал борется с проблемой за счет вентиляторов, размещаемых в зале вылета. Мы уже заказали новые кондиционеры, но на это нужно время», – пояснила пресс-служба аэропорта.

В комментарии пресс-службы не уточняется, сколько времени может занять работа по выводу системы кондиционирования воздуха на достаточную мощность.



