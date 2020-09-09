Аэропорт Пхукета отрепетировал прием первых иностранцев

Во вторник, 8 сентября, международный аэропорт Пхукета провел репетицию приема первых иностранцев, роль которых выполняли 10 «актеров». По итогам учений губернатор провинции Наронг Вунсиеу признал все введенные протоколы удачными и объявил о том, что аэропорт готов к приему иностранцев.

Иккапоп Тхонгтуб

Также репетиция была снята на видео. На основе данных материалов будет подготовлен видеоролик для демонстрации жителям провинции принимаемых мер по защите от проникновения коронавируса на остров. Именно опасения общественности послужили поводом к тому, чтобы «притормозить» открытие Пхукета для ограниченного контингента туристов.

Говоря о страхах перед COVID-19, губернатор Вунсиеу подчеркнул, что аэропорт Пхукета начнет принимать иностранных авиапассажиров только после того, как разработанные стандарты безопасности будут одобрены бангкокским Центром по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA). Пока что международные рейсы принимает только столичный Suvarnabhumi, в международном аэропорту Пхукета правила будут соответствующими.

«Официальные лица из Бангкока уже прилетали на остров, проводили оценку внедренных процедур и остались удовлетворены в определенной мере. Сейчас мы провели полноценную репетицию и ждем решения Бангкока относительно того, можем ли мы начать прием туристов. Мы готовы и ждем решения центрального правительства о готовности объявить Пхукет новой точкой въезда иностранцев в Таиланде. Если решение будет положительным, то мы готовы следовать тем же протоколам, которые действуют в аэропорту Suvarnabhumi», – заявил губернатор Вунсиеу.

«Рано или поздно Пхукету нужно будет возобновить прием иностранных туристов для оживления экономики и туристического бизнеса, поскольку развитие экономики Пхукета без туризма невозможно. И хотя решение об открытии Пхукета для иностранных туристов должно приниматься на основе экономических соображений, мы не можем подвергать здоровье жителей острова угрозе второй волны коронавируса. Если передача болезни все же случится, ее нужно будет взять под контроль максимально оперативно», – добавил глава провинции.

О готовности аэропорта к приему иностранцев заявил и его директор Тхани Чуангчу. Также он повторил, что протоколы безопасности будут аналогичны тем, что действуют в бангкокском Suvarnabhumi.

«Сотрудники иммиграционной и таможенной служб пхукетского аэропорта летали в Бангкок, чтобы ознакомиться с действующими в Suvarnabhumi практиками и по возвращению убедились в том, что на Пхукете они будут аналогичными. Мы готовы и каждый день ждем разрешения CCSA на прием иностранцев через пхукетский аэропорт. Пожалуйста, не сомневайтесь, что мы готовы к приему иностранцев во всех отношениях, включая инструментарий, оборудование и персонал. Мы ждем лишь вердикта центрального правительства о моменте начала приема иностранца и дополнительных гайдлайнах, которым нужно будет следовать», – добавил он.

Протоколы безопасности

Перед репетицией 8 сентября господин Чуангчу подробно описывал протоколы приема иностранных туристов. Основной принцип – устранение возможностей взаимодействия иностранцев с другими пассажирами аэропорта и работающего с ними персонала.

После прибытия рейса из-за рубежа все пассажиры будут отправляться в отдельную зону ожидания, где у них будут проверять необходимые документы: выданный посольством сертификат на въезд, сертификат Fit to Fly (подтверждающий, что у пассажира нет препятствующих полету медицинских показаний), отрицательный тест на коронавирус (сделанный не более, чем за 72 часа до полета), медицинскую страховку с покрытием в 100 тыс. долл. Одновременно у пассажиров будут проверять температуру тела.

Если проблем с документами у человека не найдется, то он сможет отправиться на паспортный контроль. В противном случае во въезде пассажиру будет отказано.

«Если температура тела у пассажира окажется выше 37,3°C, то он или она будет отделен от основной группы и направлен на сдачу анализа на коронавирус. При наличии симптомов заражения, человек будет классифицирован как лицо с подозрением на вирус и направлен в выделенную зону для ожидания машины скорой помощи и доставки в больницу. Багаж пассажира будет доставлен в межпункт аэропорта сотрудниками авиакомпании», – пояснял господин Чуангчу.

Пассажиры без подозрений на вирус будут проходить иммиграционный контроль в обычном формате, а затем забирать багаж самостоятельно (но отдельно от других лиц с багажом). После получения вещей пассажиры будут отправляться в выделенную зону для ожидания сотрудников отелей, где они будут проходить 14-дневный альтернативный карантин. Сотрудники этих отелей будут иметь доступ лишь к ограниченному перечную зон аэропорта, даже уборные у них будут свои.

«Персонал каратинных отелей должен будет носить защитные костюмы, так же как и сотрудники самого аэропорта, работающие с прибывающими из-за рубежа. Отельный персонал должен будет прибывать в аэропорт за получаса до посадки рейса, чтобы получить место в очереди на встречу постояльцев. Каждое транспортное средство отеля будет перевозить лишь одного пассажира, за исключением случаев, когда иностранцы прибывают семьей», – пояснял господин Чуангчу.

«Сейчас мы правда не знаем, когда будут разрешены прямые рейсы из-за рубежа на Пхукет. Основная цель организованной нами репетиции состоит в том, чтобы у местных жителей была уверенность в том, что официальные лица будут делать при приеме иностранцев, и какие будут действия при подозрениях на коронавирус у прибывшего», – добавлял директор аэропорта.